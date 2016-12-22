Гражданин США, обвиняемый в организации крупнейшей за всю историю кибератаки на Уолл-стрит, прибыл из России на родину после семи месяцев переговоров между властями обеих стран. В США 32-летний Джошуа Аарон (Joshua Aaron) обвиняется во взломе баз данных крупных финансовых организаций, в том числе банка JP Morgan Chase.

Как сообщает Bloomberg, Аарон был задержан в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке в среду, 14 декабря, сразу же после прилета рейсом из Москвы. По словам адвоката обвиняемого, его клиент избежал процедуры экстрадиции и добровольно решил вернуться.

Во второй половине дня 14 декабря Аарон предстал перед судом Манхеттена, однако вину свою не признал. По данным следствия, обвиняемый совместно с двумя гражданами Израиля в 2007-2015 годах осуществлял то, что прокурор Прит Бхара (Preet Bharara) назвал «мошенничеством с безопасностью на киберстероидах». За указанный период злоумышленники похитили данные свыше 100 млн клиентов JP Morgan Chase и других банков и с их помощью осуществляли мошеннические операции на бирже и другие преступные схемы, заработав таким образом миллионы долларов.

«Джошуа Сэмюэл Аарон предположительно взломал сети десятков американских компаний, что привело к крупнейшему за всю историю похищению персональных данных клиентов финансовых институтов в США», - заявил Бхара. Следующее заседание суда назначено на четверг, 15 декабря.