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Топливно-энергетический комплекс
Главный инженер Lamborghini подтвердил гибридный кроссовер
08:51 29.12.2016 |
Серийный кроссовер компании Lamborghini получит версию с гибридной силовой установкой и возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. Об этом со ссылкой на главу отдела новых исследований и разработок итальянской марки Маурицио Реджани сообщает Autocar.
По словам Реджани новый вседорожник окажется «первым и единственным товарным гибридом в линейке Lamborghini».
Ранее итальянцы уже выпускали автомобиль с комбинированной установкой - концепт-кар Asterion, дебютировавший в 2014 году на Парижском автосалоне. Его оснастили 610-сильным 5,2-литровым атмосферником V10, тремя электромоторами, комплектом литий-ионных батарей и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Суммарная отдача агрегатов составила 910 лошадиных сил. Однако по какой схеме будет работать силовая установка кроссовера, пока не ясно.
Прототип вседорожника Lamborghini, получивший название Urus, был представлен в 2012 году. Товарный кроссовер разделит одну платформу с Audi SQ7 и Bentley Bentayga. Предполагается, что у них же «Урус» позаимствует 48-вольтовую систему, питающую активную электромеханическую систему подавления кренов.
Помимо гибридной, у вседорожника будет стандартная модификация, которую укомплектуют четырехлитровым наддувным агрегатом V8. По словам Реджани, турбомотор необходим кроссоверу из-за его способности развивать высокий крутящий момент при работе в низком диапазоне оборотов.
По предварительным данным, премьера товарного Lamborghini Urus состоится в 2018 году на Женевском автосалоне.
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Серийный кроссовер компании Lamborghini получит версию с гибридной силовой установкой и возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. Об этом со ссылкой на главу отдела новых исследований и разработок итальянской марки Маурицио Реджани сообщает Autocar.
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