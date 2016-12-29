Серийный кроссовер компании Lamborghini получит версию с гибридной силовой установкой и возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. Об этом со ссылкой на главу отдела новых исследований и разработок итальянской марки Маурицио Реджани сообщает Autocar.

По словам Реджани новый вседорожник окажется «первым и единственным товарным гибридом в линейке Lamborghini».

Ранее итальянцы уже выпускали автомобиль с комбинированной установкой - концепт-кар Asterion, дебютировавший в 2014 году на Парижском автосалоне. Его оснастили 610-сильным 5,2-литровым атмосферником V10, тремя электромоторами, комплектом литий-ионных батарей и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Суммарная отдача агрегатов составила 910 лошадиных сил. Однако по какой схеме будет работать силовая установка кроссовера, пока не ясно.

Прототип вседорожника Lamborghini, получивший название Urus, был представлен в 2012 году. Товарный кроссовер разделит одну платформу с Audi SQ7 и Bentley Bentayga. Предполагается, что у них же «Урус» позаимствует 48-вольтовую систему, питающую активную электромеханическую систему подавления кренов.

Помимо гибридной, у вседорожника будет стандартная модификация, которую укомплектуют четырехлитровым наддувным агрегатом V8. По словам Реджани, турбомотор необходим кроссоверу из-за его способности развивать высокий крутящий момент при работе в низком диапазоне оборотов.

По предварительным данным, премьера товарного Lamborghini Urus состоится в 2018 году на Женевском автосалоне.