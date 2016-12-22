Как сообщает AutoGuide, "тепловой" логотип предполагается использовать на «Мустанге». Фирменное изображение несущейся галопом лошади будет проявляться на мокром или покрытом снегом капоте.

Идея заключается в определенном распределении тепла, исходящего от двигателя, и его поглощения «термальными структурами» на внутренней поверхности крышки моторного отсека. Другими словами, в «Форде» придумали нагревать работающим двигателем точно выделенную зону капота в форме знаменитой эмблемы Mustang.

Таким образом, изображение бегущей лошади будет прорисовываться через высохшую в определенных участках поверхность или через растопленный снег. Наблюдать его можно будет преимущественно во время стоянки автомобиля.

Когда в компании планируют применить технологию для «Мустанга», и появится ли подобная «тепловая» эмблема у других моделей марки, не уточняется.

Ранее в 2016 году стало известно, что после обновления Mustang получит десятиступенчатую автоматическую коробку передач, разработанную «Фордом» совместно с концерном General Motors. Также сообщалось, что модель лишится 3,7-литрового двигателя V6 - в моторной гамме останутся только 2,3-литровая «турбочетверка» EcoBoost и пятилитровый V8 для топовой версии. Премьера рестайлингового «Мустанга» состоится в 2017 году.