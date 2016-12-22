Компания Tesla сообщила о введении платы для автомобилистов, которые оставляют свои машины около установок Supercharger после полной зарядки аккумуляторных батарей.

Tesla отмечает, что нововведение - это вынужденная мера. Сеть станций подзарядки Supercharger задумана таким образом, чтобы сделать поездки на электромобилях максимально удобными. Но владельцы электрокаров иногда сталкиваются с ситуацией, когда не могут восполнить запас энергии только потому, что все места на площадке Supercharger заняты уже заряженными машинами.

В перспективе Tesla планирует научить свои автомобили самостоятельно покидать зарядную ячейку после полного восполнения запаса энергии. Пока же владельцам машин, которые вовремя не освобождают занятые места, придётся платить за простой.

Мобильное приложение Tesla позволяет осуществлять удалённый мониторинг процесса подзарядки. Более того, программа самостоятельно выдаёт предупреждения: сначала о том, что аккумуляторы почти заряжены, а затем - о завершении подзарядки. За каждую последующую минуту простоя будет взиматься плата в размере $0,40 в США и €0,35 в Европе. Впрочем, если владелец успеет убрать машину в течение первых пяти минут, деньги платить не придётся.

Tesla подчёркивает, что плата вводится не с целью заработка, а ради повышения доступности станций подзарядки. Кстати, на сегодняшний день действуют около 770 станций зарядки Tesla, на которых в общей сложности размещено почти 4900 установок Supercharger.