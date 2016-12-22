Финансовые новости
- |
- 22.12.16
- |
- 13:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Lamborghini Aventador получил полноуправляемое шасси
12:47 20.12.2016 |
Компания Lamborghini рассекретила обновленную версию суперкара Aventador с приставкой к названию S. Модель получила улучшенную аэродинамику и 740-сильный атмосферный двигатель V12, став первой серийной машиной марки с полноуправляемым шасси.
Суперкар после рестайлинга можно узнать по другому обвесу кузова и новым аэродинамическими элементам. Передний бампер Aventador S обеспечивает на 130 процентов больше прижимной силы относительно предшественника. Регулируемый спойлер сзади увеличил прижимную силу на 50 процентов. Кроме того, суперкар можно отличить по увеличившимся воздухозаборникам за дверьми и новым воздухозаборникам по бокам от двигателя.
Обновленная модель сохранила карбоновый монокок в основе, однако получила полноуправляемое шасси для более высокой устойчивости на высоких скоростях и лучшей маневренности на малых. Вместе с тем, у Aventador S изменилась подвеска - в частности, доработки коснулись настроек амортизаторов и задних пружин, которые были адаптированы для поворотных колес. Суперкар также отличается улучшенным программным обеспечением системы стабилизации и перенастроенным полным приводом, где до 90 процентов тяги может передаваться на задние колеса.
Интерьер Aventador S изменился только за счет другого дизайна цифровой приборной панели (в стиле приборки «заряженного» Aventador SV) и увеличенного дисплея обновленного мультимедийного комплекса (с поддержкой Apple CarPlay)
Управляющая электроника Aventador S также подверглась модернизации. К трем прежним режимам работы (Strada, Sport и Corsa) добавился вариант Ego, который позволяет отдельно настраивать работу двигателя, трансмиссии и подвески.
Мощность 6,5-литрового атмосферного двигателя V12 удалось увеличить за счет корректировки регулирования фаз газораспределения и модернизации впуска. Красная зона тахометра теперь начинается с 8500 оборотов в минуту (против 8350 у прежнего Aventador).
Двигатель развивает 740 лошадиных сил (на 8400 оборотах в минуту) и 690 Нм крутящего момента. Таким образом, Aventador S на 40 лошадиных сил мощнее предшественника, однако крутящий момент остался прежним.
Время разгона с места до 100 километров в час не изменилось и составляет 2,9 секунды. 200 километров в час новинка набирает за 8,9 секунды, а 300 километров в час - за 24,5 секунды. Максимальная скорость по-прежнему равна 350 километрам в час.
Продажи Lamborghini Aventador S начнутся в 2017 году, цены на модель в Европе будут начинаться с 281 555 евро. Это примерно на 25 тысяч евро дороже дорестайлинговой версии.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты
ТОП-НОВОСТИ
|В январе-ноябре объем стройработ увеличился на 14,1% до 59,3 млрд гривен
|Кабмин продлил ввозные пошлины на товары из РФ на 2017г
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2017 года включительно действие ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, введенной в начале этого года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.
|Рост промпроизводства в Украине в ноябре ускорился до 3,7% – Госстат
|Теневой рынок оборота сельхозземель оценивается в 10-12 млрд грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты
|Хакеры из России зарабатывают до $5 млн в день на интернет-рекламе
Мошенники создали более 250 тыс. фальшивых сайтов, якобы принадлежащих крупным компаниям и издательствам (ESPN, Vogue, New York Times, The Wall Street Journal, Verizon и пр.). Хакеры создают иллюзию того, что могут привлекать миллионы людей к просмотру видеороликов. За это они получают крупные суммы.
|Google обвинили в шпионаже за сотрудниками
|Nissan, Renault и Mitsubishi выпустят "дешевый" электрокар
|LeEco представила набор Smart Home Theatre TV для "глупых" телевизоров за $288
Попутно всем тем, кто не может позволить такую роскошь, LeEco предлагает стать владельцем набора Smart Home Theatre и доукомплектовать им даже бюджетный телевизор без «умных» функций, чтобы превратить его в смарт-устройство и создать полноценный домашний кинотеатр.
|Средняя стоимость ввезенного в Украину за 10 мес. легкового авто выросла на 31%
|Apple не будет менять аккумуляторы в наушниках AirPods, потому что их невозможно разобрать и починить
Беспроводные наушники Apple AirPods, спустя череду переносов и с приличным опозданием в сравнении с изначальными сроками, всё-таки появились в продаже до рождественских праздников. И сразу попали в руки специалистов iFixit, которые разобрали новинку купертинцев, оценив её ремонтопригодность.
Это интересно
|Некоторые запчасти Huawei Mate 9 Porsche Design стоят больше, чем флагманские смартфоны
|Как правительство СССР разрушило доверие к власти
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Tesla ввела плату за простой автомобилей около установок Supercharger
|Lamborghini Aventador получил полноуправляемое шасси
|Минивэны Chrysler Pacifica с автопилотом Google выедут на улицы в 2017 г.
|В Китае появилась зона тестирования беспилотных автомобилей