Компания Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) объявила о завершении производства ста минивэнов Chrysler Pacifica Hybrid в рамках договора с фирмой Waymo.

Напомним, что Waymo образована на основе проекта по разработке робомобилей Google. Фирма ориентирована прежде всего на технологии автоматического управления. Предполагается, что они будут применяться на транспортных средствах сторонних производителей автомобилей.

FCA и Waymo обнародовали первые изображения роботизированных минивэнов. Сообщается, что в электрические системы, силовую часть, шасси и другие элементы конструкции автомобилей были внесены изменения с целью их адаптации под систему автопилотирования Waymo.

В настоящее время осуществляется монтаж элементов комплекса самоуправления. Инженеры устанавливают датчики, специализированный бортовой компьютер, телематические компоненты и пр.

Как можно видеть на изображениях, минивэны будут оборудованы довольно массивным модулем с лидаром на крыше. В передней, боковых и задней частях установлены блоки сенсоров.

Минивэны Chrysler Pacifica Hybrid пополнят парк робомобилей Waymo в начале следующего года.

Напомним, что проект робомобилей Google стартовал в 2009 году. До сих пор тестировались самоуправляемые автомобили Lexus, а также собственные прототипы. В общей сложности робомобили компании проехали на автопилоте уже 3,6 млн километров.