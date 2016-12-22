В скором времени, по информации ресурса SlashGear, владельцы ряда автомобилей Mercedes-Benz смогут общаться со своими транспортными средствами при помощи смарт-динамика Google Home.

Напомним, что Google Home - это «умная» беспроводная аудиоколонка, снабжённая микрофонами дальнего действия, тремя разнонаправленными активными Hi-Fi-динамиками и сенсорной панелью в верхней части. Через Google Home пользователи могут взаимодействовать с голосовым помощником.

Динамик, например, позволяет «общаться» с камерами наблюдения Nest, освещением Philips Hue, экосистемой «умных» вещей Samsung SmartThings и пр. А в скором времени Google Home подружится с «подключенными» автомобилями Mercedes-Benz.

Отмечается, что владельцы моделей Mercedes с сетевым подключением смогут запросить через смарт-динамик Google Home статус транспортного средства, текущий запас хода, время следующего посещения сервисного центра и пр. Кроме того, можно будет передавать навигационные инструкции.

Более подробную информацию о системе немецкий автопроизводитель раскроет на выставке CES 2017, которая пройдёт в Лас-Вегасе (Невада, США) с 5 по 8 января.

Отметим, что другие автокомпании, в частности, BMW и Ford, уже объявили о поддержке голосового помощника Amazon - платформы Alexa.