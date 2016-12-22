Министерство транспорта США предложило сделать обязательной для новых автомобилей поддержку обмена данными по беспроводной связи. Как ожидается, обмениваясь между собой информацией, автомобили помогут предотвращать аварии.

Первый раз эта идея была высказана министерством в 2014 году. В новом предложении обозначен срок, в течение которого автопроизводители должны привести свою продукцию в соответствие с законом, если он будет принят. Этот срок - четыре года.

По оценке агентства NHTSA, отвечающего за безопасность движения на автотрассах, обмен данными между транспортными средствами помог бы избежать аварии или существенно смягчить ее последствия в 80% случаев, не связанных с вождением в нетрезвом виде. Особенно это справедливо по отношению к ситуациям, возникающим при проезде перекрестков и перестроении.

В прошлом году в США произошло 6,3 млн автомобильных аварий, в которых погибло 35 092 человека.