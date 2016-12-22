В "заряженном" седане BMW M5 нового поколения появится функция отключения полного привода. Об этом сообщает портал BimmerToday. Предположительно, для перехода в заднеприводный режим в салоне будет предусмотрена специальная кнопка.

По информации издания, такая возможность появится в некоторых режимах работы управляющей электроники (например, в трековом), а отдельная кнопка для этого будет расположена прямо на руле. Таким образом, водитель сможет почти моментально активировать принудительную подачу тяги исключительно на задние колеса.

BMW M5 следующего поколения, как ожидается, будет существенно легче нынешней модели и получит 4,4-литровый V8 с двумя турбинами и мощностью около 600 лошадиных сил. Разгон с нуля до 100 километров в час займет 3,5 секунды.

Предполагаемый внешний вид новой BMW M5. Иллюстрация X-Tomi Design

О том, что новая M5 может перейти на полный привод, стало известно еще в 2013 году. Отчасти такое решение BMW, вероятно, продиктовано большой популярностью полноприводных моделей Mercedes-AMG. К слову, возможность отключения полного привода предусмотрена в седане Е 63 нового поколения. Так называемый «дрифт-режим» предполагает подачу на заднюю ось до 100 процентов крутящего момента.