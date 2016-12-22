Производитель гиперкаров Koenigsegg может контролировать и изменять настройки адаптивных амортизаторов Öhlins в своих автомобилях дистанционно из любой точки мира и в режиме реального времени. Об этом компания рассказала в своем блоге.

«Кенигсегг» самостоятельно разработал электрическую проводку и процессор управляющей системы, тогда как сами амортизаторы и контрольный модуль предоставили компании-партнеры. Вся система позволяет удаленно следить за работой подвески и удаленно перенастраивать ее.

Например, если в Koenigsegg увидят, что машина используется на гоночном треке, то инженеры без необходимости прямого подключения к автомобилю смогут перенастроить амортизаторы для наилучших результатов. Это может быть сделано как по просьбе владельца, так и специалистами компании самостоятельно исходя из каждой конкретной ситуации.

Последней новинкой Koenigsegg является гиперкар Regera. Он оснащен 1100-сильным пятилитровым восьмицилиндровым двигателем с двумя турбинами, тремя электромоторами, комплектом литиевых батарей и трансмиссией Koenigsegg Direct Drive, с помощью которой ДВС подключается напрямую к задней оси через гидравлическую муфту с изменяемой степенью проскальзывания.

С нуля до «сотни» Regera разгонится за 2,8 секунды, до 200 километров в час за 6,6 секунды, а до 300 километров в час за 10,9 секунды. Четыреста километров в час автомобиль наберет за 20 секунд.