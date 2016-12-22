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Топливно-энергетический комплекс
Американцы назвали лучшие двигатели года
13:05 13.12.2016 |
Американское издание Wardʼs Auto подвело итоги ежегодного конкурса «10 лучших двигателей года». Впервые за его 23-летнюю историю среди победителей не оказалось ни одного восьмицилиндрового мотора, а также ни одного атмосферника.
Редакторы Wardʼs Auto в течение двух месяцев испытывали автомобили, оценивая средний расход топлива, а также степень вибраций и шумов двигателей. Помимо этого, принимались во внимание данные о мощности, крутящем моменте, использовании инновационных технологий, а также и другие параметры.
В десятку победителей попали семь наддувных агрегатов и три гибридных силовых установки.
Топ-10 лучших моторов 2016 модельного года по версии Wardʼs Auto
|Двигатель
|Модель
|3.0 турбированный I6
|BMW M240i
|1.5 i4/электромотор
|Chevrolet Volt
|3.6 V6/электромотор
|Chrysler Pacifica Hybrid
|2.3 турбированный I4
|Ford Focus RS
|2.0 i4/электромотор
|Honda Accord Hybrid
|1.4 турбированный I4
|Hyundai Elantra Eco
|3.0 турбированный V6
|Infiniti Q50
|2.5 турбированный I4
|Mazda CX-9
|2.0 турбированный I4
|Mercedes-Benz C300
|2.0 с турбиной и приводным нагнетателем I4
|Volvo V60 Polestar
Всего специалисты изучили 40 моделей, стоимость базовых версий которых не должна была превышать 62 тысяч долларов. Кроме того, за право считаться лучшими боролись десять победителей прошлогоднего конкурса.
«В этом году результаты конкурса в очередной раз подтвердили, что производители стремятся к уменьшению объема силовых установок, применяя в них турбонаддув и электрические технологии», - отметил редактор Wardʼs Auto Дрю Уинтер.
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