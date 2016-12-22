Эра самоуправляемых автомобилей постепенно приближается. Принято различать пять уровней автоматизации: 0 - все функции возложены на водителя; 1 - системы помощи водителю автоматизируют некоторые функции; 2 - машиной управляет человек, но автоматика берет на себя полный контроль несколькими функциями; 3 - машиной управляет автоматика, но может потребоваться вмешательство человека; 4 - машиной управляет автоматика, вмешательство человека не требуется.

По мнению аналитиков Canalys, 15% пассажирских машин, которые будут выпущены в 2025 году, будут соответствовать уровням 3 или 4. Этот показатель соответствует стремительному прогрессу, поскольку только 1,3% машин, проданных в этом году, можно отнести к уровню 2, а машины более высоких уровней пока находятся на этапах разработки и тестирования. К решениям уровня 2 относятся Tesla Autopilot, Volvo Pilot Assist, Mercedes-Benz Intelligent Drive и созданную Audi и BMW систему Traffic Jam Assist.

Аналитики уточняют, что в первые годы будет предусмотрено переключение между уровнями автоматизации с учетом дорожной обстановки и других факторов, а полная автоматизация будет возможна на определенных полосах автомагистралей, в специальных городских зонах, закрытых городках и на определенных маршрутах.