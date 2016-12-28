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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Экс-президенту Аргентины Киршнер предъявили новые обвинения

08:12 28.12.2016 |

Мир

 

Бывшему президенту Аргентины Кристине Киршнер предъявлено обвинение по новому делу о коррупции. Суд также заморозил ее активы на сумму более 600 млн долларов.

Как сообщает Би-Би-си, следственные органы расследуют сделки с участием частной компании, которая получала выгодные контракты от правительства при проведении дорожных работ. По данным следствия, правительство Киршнер предоставляла контакты этой компании, близкой к ее семье.

Киршнер, занимавшая пост президента с 2007-го по 2015 год, обвиняется в в преступном сговоре и мошенничестве. Она уже назвала новые обвинения политическим преследованием.

Замораживая активы бывшего президента, федеральный судья в Буэнос-Айресе удовлетворил ходатайство министерства юстиции.

В мае этого года Киршнер было предъявлено обвинение в мошенничестве. Тогда речь шла о проведенных через центральный банк Аргентины незаконных операциях по покупке и продаже долларов в условиях финансовой нестабильности. В начале июля было объявлено о заморозке ее активов по этому делу.

Кристина Киршнер выиграла президентские выборы в 2007 году и сменила на этом посту своего мужа Нестора Киршнера, став второй женщиной-президентом Аргентины после Исабель Перон. В 2005 году она уже не могла баллотироваться на новый срок.

На выборах в 2015 году поддержанный ей кандидат Даниэль Сциоли уступил своему сопернику Маурисио Макри, политику правого толка.

"Я не боюсь тюрьмы, нисколько", - говорила Киршнер журналистам в июле 2016 года.

 

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