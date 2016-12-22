Российская сторона получила согласие представителей власти Турции на заход в порт Стамбула круизных судов, которые будут заходить также в порты Крыма и Кавказа, несмотря на санкции Евросоюза, ограничивающие заход судов в крымские гавани, сообщил заместитель министра транспорта России Виктор Олерский.

"Мы вели переговоры с турецкими властями. Сначала был получен отказ, так как суда должны были заходить в порты Крыма. Но затем "добро" мы получили, это было зафиксировано", - сказал В.Олерский в Севастополе в среду на заседании Морской коллегии при правительстве РФ.

По его словам, российские круизные суда вместимостью до 500 пассажиров начнут курсировать по маршруту в Черном море в течение курортного сезона 2017 года.

По словам В.Олерского, включение Стамбула в круизный маршрут, продолжительность которого составит порядка семи дней, позволит привлечь к участию в круизах туристов из Турции.

