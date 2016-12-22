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Топливно-энергетический комплекс
Банки Катара договариваются о создании исламского банка № 3 на Ближнем Востоке
14:21 20.12.2016 |
Катарские банки Masraf Al Rayan, Barwa Bank и International Bank of Qatar ведут переговоры о слиянии, сообщает Bloomberg. Переговоры находятся на ранней стадии и проходят в условиях укрепления тенденций к консолидации в ближневосточном банковском секторе.
«Потенциальное слияние приведет к созданию крупнейшего соответствующего требованиям шариата банка в Катаре и третьего такого банка на Ближнем Востоке с активами более 160 млрд риалов ($44 млрд. - RNS)», - заявляют в Masraf Al Rayan.
Капитализация Masraf Al Rayan - $7,3 млрд, Barwa и IBQ являются частными банками. Их возможное слияние подлежит одобрению акционеров, ЦБ Катара и пр.
Крупнейшим не исламским банком Катара является Qatar National Bank SAQ - его капитализация составляет $36 млрд.
Ранее в текущем году стало известно о слиянии крупнейших банков Абу-Даби - National Bank of Abu Dhabi и First Gulf Bank. Их совокупные активы составляют $175 млрд.
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