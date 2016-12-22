Коллегия выборщиков США официально избрала республиканца Дональда Трампа 45-ым президентом США, сообщает Би-Би-си.



Более 270 членов коллегии проголосовали за Трампа - это необходимый минимум для победы на выборах.

Победу Трампу обеспечило голосование выборщиков от штата Техас. Всего в штате 38 выборщиков, из которых 36 отдали свои голоса Трампу.

Еще двое проголосовали за других членов Республиканской партии - губернатора Огайо Джона Кейсика и бывшего члена палаты представителей Рона Пола.

Первым Трампа с победой поздравил будущий вице-президент США Майк Пенс. Он написал в "Твиттере", что теперь Трамп - официально избранный президент США.

Голосование выборщиков проходило на фоне протестов против избрания Дональда Трампа. Многих выборщиков призывали отдать свои голоса другим кандидатам.

Всего в коллегии выборщиков 538 голосов. Разные штаты в зависимости от численности населения имеют разное количество голосов выборщиков.

Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон после всеобщего голосования признала свое поражение, хотя за нее проголосовало большее число избирателей.