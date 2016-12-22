Власти Саудовской Аравии могут приостановить инвестиции в американскую экономику в свете избрания республиканца Дональда Трампа президентом США. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, Эр-Рияд "пересматривает свою финансовую стратегию в США в связи с изменением американской политической ситуации". Как говорится в материале, причиной этого стали два события - принятие в Конгрессе США законопроекта, который дает право семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года в США подавать иски против Саудовской Аравии, а также победа на президентских выборах в США Дональда Трампа. Республиканец не раз выступал в поддержку указанного законопроекта.

По сведениям источников газеты, суверенный фонд королевства уже приостановил инвестирование в экономику США до тех пор, пока не станет ясно, какой курс изберет Вашингтон в отношении Эр-Рияда. Кроме того, государственная нефтяная компания Saudi Aramco может провести размещение акций на открытом рынке не в США, а в другом государстве. Эта операция, как ожидается, будет осуществлена уже в 2017-2018 гг.

В Соединенных Штатах уже давно высказывались предположения, что в прошлом власти Саудовской Аравии закрывали глаза на деятельность главаря "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ организация) Усамы бен Ладена и даже могли иметь контакты с этой группировкой, а потому несут определенную ответственность за теракты 11 сентября 2001 года.

Представители властей Саудовской Аравии весной этого года заявили, что готовы распродать свои активы в США на сотни миллиардов долларов, чтобы не допустить их ареста в случае решений судов по искам американских граждан. Размер американских долговых обязательств, находящихся у властей Саудовской Аравии, на тот момент составлял, по данным Минфина США, около $117 млрд.