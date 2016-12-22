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NYT узнала варианты ответных мер США на атаки российских хакеров
08:25 19.12.2016 |
В течение последних четырех месяцев спецслужбы США и советники президента Барака Обамы предложили несколько вариантов ответных мер для России в связи с хакерскими атаками во время выборов, пишет газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.
По данным издания, рассматривались самые различные варианты: от очевидного - разоблачение «тайных финансовых связей президента России Владимира Путина с олигархами» до самого продвинутого - манипуляции с компьютерным кодом, который «Россия использует в разработке кибероружия».
Но пока Обама, ранее пообещавший России ответные меры на кибератаки, отверг все имеющиеся варианты как неэффективные или слишком рискованные. Собеседник издания отметил, что если бы Обаме был предложен хороший вариант, то он бы уже использовал его. Источник добавил, что президент согласится на ответные меры, только если будет уверен, что конфликт завершится с выгодой для США.
Газета пишет, что идея разоблачить связи Путина с олигархами была отклонена, потому что, как посчитали помощники президента, это не будет большим шоком для россиян. Также было предложение «отрезать» людей из ближнего окружение Путина от их «тайных банковских счетов в Европе и Азии».
Еще предлагалось использовать санкции для того, чтобы запретить въезд на территорию США высокопоставленным чиновникам российской разведки, которые, как полагают американские спецслужбы, украли письма комитета Демократической партии, тем самым помешав Хиллари Клинтон победить на выборах.
Часть вариантов была связана с кибератаками США на российских хакеров. Эта идея была отклонена из-за опасений, что в ходе подобных действий может быть рассекречена информация об оборудовании США, которое встроено в российские сети на случай будущих кибератак.
Ранее Обама обвинил Россию во вмешательстве в американские избирательные процессы и пообещал предпринять ответные действия. «Я думаю, нет никаких сомнений в том, что когда любое иностранное правительство пытается повлиять на целостность наших выборов, мы должны принять меры. И мы их примем - тогда и там, где сами решим. Некоторые из них могут быть понятными и публичными, другие - нет», - заявил он.
Когда именно и какие меры Вашингтон намерен применить к Москве, Обама не уточнил. Срок работы его администрации ограничен 20 января, когда должна состояться инаугурация Дональда Трампа, который не верит во вмешательство России в выборы.
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