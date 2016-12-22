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Топливно-энергетический комплекс
Санкции США против Ирана автоматически продлены на десять лет
14:47 15.12.2016 |
Барак Обама отказался поставить свою подпись под законопроектом, продлевающим санкции США в отношении Ирана на следующие 10 лет, сообщает Associated Press.
По закону президент США должен подписать или отклонить законопроект в течение десяти дней после его одобрения конгрессом. Срок подписания документа истек в полночь со среды на четверг, однако глава Белого дома его не подписал, поэтому документ автоматически стал законом в соответствии с Конституцией страны.
«У администрации президента есть все необходимые полномочия для отклонения соответствующих санкций, и она продолжает ими пользоваться», - говорится в официальном заявление Белого дома.
Агентство отмечает, что отказ Обамы подписать документ - демонстрация несогласия президента с решением конгресса. В Белом доме считают, что продление санкций не является необходимым шагом, поскольку у США есть другие инструменты, чтобы наказать Иран в случае необходимости.
Американские законодатели считают, что продление закона, впервые принятого в 1996 году и с тех пор несколько раз обновленного, имеет решающее значение для оказания давления на Иран и вынудит его соблюдать условия ядерной сделки с США и другими мировыми державами.
Законопроект был принят с подавляющим большинством сенатом и палатой конгресса США 1 декабря 2016 года.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани пообещал США
«ответные действия», если Барак Обама подпишет документ о продлении санкций, а министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил, что этот шаг показывает, что США не способны выполнять взятые на себя обязательства, и пообещал, что его страна остановит реализацию соглашения по иранской ядерной программе.
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