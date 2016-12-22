Центробанки стран Персидского залива вынуждены спешно повышать ставки вслед за ФРС, чтобы не допустить обвала своих валют.

Центробанки Саудовской Аравии, Бахрейна и Кувейта мгновенно повысили ключевые ставки вслед за ФРС США, чтобы ослабить давление на национальные валюты. Ожидается, что в ближайшие дни поднимут ставки еще центробанки Омана, ОАЭ и Катара.

Напомним, что по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), прошедшего 13-14 декабря, было принято решение об ужесточении монетарной политики впервые с декабря 2015 г. Базовая процентная ставка была повышена на 25 базисных пунктов c 0,25-0,5% до 0,5-0,75%.

Решение FOMC повысить ставку не стало сюрпризом для рынков, однако после этого решения валюты стран Персидского залива оказались под беспрецедентным давлением.

Дело в том, что власть в этих странах не намерена отказываться от жесткой привязки валютного курса по отношению к доллару США, даже несмотря на стремительно тающие резервы на фоне низких цен на нефть. Дело в том, что отказ от жесткой привязки к доллару и девальвация национальных валют могут серьезно ударить по благосостоянию населения этих стран и спровоцировать волнения, особенно на фоне и без того сокращающихся субсидий и введения "режима экономии".

Саудовская Аравия готовится к девальвации национальной валюты?

Стоит отметить, что в странах Персидского залива все чаще задумываются о том, чтобы отказаться от жесткой привязки курса к доллару, однако все еще опасаются идти на такой шаг.

Саудовский миллиардер принц Аль-Валид бин Талал в интервью агентству Bloomberg заявил о вероятности того, что королевство может отказаться от искусственной поддержки курса национальной валюты, поскольку страна столкнулась с беспрецедентными изменениями в социальной, политической и финансовой отраслях.

По словам Аль-Валида, в крайнем случае снижение фиксированного курса рияла по отношению к доллару может происходить на протяжении двух или трех лет. В то же время курс должен сохраниться на текущем уровне, поскольку "происходит слишком много вещей", заявил миллиардер.

Саудовские чиновники неоднократно пытались отказаться от спекуляций по сохранению привязки фиксированного курса национальной валюты к доллару, поскольку страна столкнулась с замедлением экономического роста и снижением доходов от нефтяного экспорта. Хотя глава центробанка Саудовской Аравии (Агентство денежного обращения Саудовской Аравии, SAMA) Ахмед бин Абдул Карим аль-Халифи ранее на этой неделе подтвердил приверженность фиксации курса национальной валюты.

Крупнейший в мире экспортер нефти приостановил платежи подрядчикам в прошлом году, пытаясь обуздать дефицит бюджета, который составил около 15% валового внутреннего продукта (ВВП). Власти также ввели пакет мер жесткой экономии, в том числе сокращение заработной платы в государственном секторе и энергетических субсидий.

Экономический рост, как ожидается, снизится до 1,3% по итогам текущего года. Как полагают опрошенные Bloomberg эксперты, это будет самая серьезная рецессия с момента глобального финансового кризиса 2008-2009 гг.

Валюта Саудовской Аравии была зафиксирована примерно на текущем уровне с 1980 г. С момента своего появления стоимость саудовского рияла составляла $3,75. Фиксация была введена, чтобы оградить экономику страны от волатильности цен на нефть и природный газ.