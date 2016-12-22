Финансовые новости
- |
- 22.12.16
- |
- 14:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
08:49 15.12.2016 |
Избранный президент США Дональд Трамп высоко отозвался о достижениях и "невероятных инновациях" гигантов хайтек-индустрии США в ходе встречи с руководством компаний в своей резиденции в Трамп-тауэр.
Как сообщает Би-Би-си, на встрече, где также присутствовали трое детей Трампа - Дональд-младший, Эрик и Иванка, будущий президент заверил своих гостей в намерении основательно смягчить правила международной торговли.
Во встрече приняли участие глава Apple Тим Кук, основатель и глава Amazon Джефф Безос, рководитель и создатель Tesla Motors Илон Маск, а также операционный директор Facebook Шерил Сандберг. Также на встрече были представители корпораций IBM и Microsoft.
Кроме них, в беседе участвовал и основатель Paypal Питер Тиль, который входит в команду Трампа.
Ожидается, что Тиль, бывший энергичным сторонником Трампа в ходе предвыборной кампании, после вступления того в должность будет выступать в качестве связующего звена между новой администрацией и главами технологических компаний.
Во время предвыборной гонки Трамп не раз подвергал технофирмы и их руководителей острой критике, призывая к бойкоту и обвиняя в уклонении от уплаты налогов и создании рабочих мест за границей вместо США. Те, в свою очередь, нередко выступали резко против кандидатуры Трампа, активно ратуя за его основную соперницу Хиллари Клинтон.
Однако в ходе встречи в среду избранный президент и его гости демонстрировали взаимное радушие. "Я здесь для того, чтобы помочь вам, ребята, достичь успеха в ваших делах", - сказал он собравшимся.
"Мы хотим, чтобы вы продолжали совершать свои невероятные инновации. Во всем мире больше нет таких, как вы, - продолжил Дональд Трамп. - Вы можете звонить моим людям, можете звонить лично мне, у нас тут нет никакой формальной цепочки командования".
Трамп также напомнил участникам беседы, что его избрание уже пошло на пользу технофирмам, чья стоимость на бирже резко пошла вверх с его победой. "Каждый в этой комнате должен симпатизировать мне хотя бы немножко", - пошутил он.
Трамп предложил сделать подобные встречи с главами передовых компаний регулярными и собираться раз в квартал для обсуждения деловых вопросов.
По итогам встречи Джефф Безос, также владеющий газетой Washington Post, не раз становившейся объектом критики Трампа за ее освещение предвыборной кампании, распространил заявление, в котором назвал встречу чрезвычайно продуктивной.
В начале этого года более 140 руководителей технофирм в Кремниевой долине подписали открытое письмо, где выступили категорически против кандидатуры Трампа на пост президента США, заявляя, что его избрание стало бы катастрофой для инновационных процессов.
Журналистам было позволено наблюдать лишь первые несколько минут встречи, основная ее часть проходила за закрытыми дверями.
После общей беседы избранный президент пообщался по отдельности с Тимом Куком и Илоном Маском. Содержание бесед не разглашается.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада одобрила исключение Н.Савченко из украинской делегации в ПАСЕ - 237 голосов
Глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, член фракции БПП Владимир Арьев, представляя проект постановления, отметил, что необходимость принять решение об исключении Н.Савченко из состава делегации обусловлено тем, что изменились обстоятельства, при которых депутат была введена в ее состав.
ТОП-НОВОСТИ
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты
|В январе-ноябре объем стройработ увеличился на 14,1% до 59,3 млрд гривен
|Кабмин продлил ввозные пошлины на товары из РФ на 2017г
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2017 года включительно действие ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, введенной в начале этого года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.
|Рост промпроизводства в Украине в ноябре ускорился до 3,7% – Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бегство капиталов из России составило 18,5 млрд долларов за три квартала
|Власти Италии готовятся спасать старейший в мире банк - WSJ
|Почему Китай готовится к торговой войне с Западом?
|В Финляндии начнут эксперимент с безусловным доходом
|Власти Японии одобрили рекордный военный бюджет на $44 млрд
|Трамп хочет поставить во главе торгового совета автора книги "Смерть из Китая"
|Турция согласилась на прием круизных судов, которые заходят в порты Крыма и Кавказа - Минтранс РФ
Российская сторона получила согласие представителей власти Турции на заход в порт Стамбула круизных судов, которые будут заходить также в порты Крыма и Кавказа, несмотря на санкции Евросоюза, ограничивающие заход судов в крымские гавани, сообщил заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский.
Это интересно
|Компания Ford запатентовала технологию прорисовки эмблемы на капоте с помощью тепла
|Некоторые запчасти Huawei Mate 9 Porsche Design стоят больше, чем флагманские смартфоны
|Как правительство СССР разрушило доверие к власти
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Tesla ввела плату за простой автомобилей около установок Supercharger
|Lamborghini Aventador получил полноуправляемое шасси
|Минивэны Chrysler Pacifica с автопилотом Google выедут на улицы в 2017 г.