Избранный президент США Дональд Трамп высоко отозвался о достижениях и "невероятных инновациях" гигантов хайтек-индустрии США в ходе встречи с руководством компаний в своей резиденции в Трамп-тауэр.

Как сообщает Би-Би-си, на встрече, где также присутствовали трое детей Трампа - Дональд-младший, Эрик и Иванка, будущий президент заверил своих гостей в намерении основательно смягчить правила международной торговли.

Во встрече приняли участие глава Apple Тим Кук, основатель и глава Amazon Джефф Безос, рководитель и создатель Tesla Motors Илон Маск, а также операционный директор Facebook Шерил Сандберг. Также на встрече были представители корпораций IBM и Microsoft.

Кроме них, в беседе участвовал и основатель Paypal Питер Тиль, который входит в команду Трампа.

Ожидается, что Тиль, бывший энергичным сторонником Трампа в ходе предвыборной кампании, после вступления того в должность будет выступать в качестве связующего звена между новой администрацией и главами технологических компаний.

Во время предвыборной гонки Трамп не раз подвергал технофирмы и их руководителей острой критике, призывая к бойкоту и обвиняя в уклонении от уплаты налогов и создании рабочих мест за границей вместо США. Те, в свою очередь, нередко выступали резко против кандидатуры Трампа, активно ратуя за его основную соперницу Хиллари Клинтон.

Однако в ходе встречи в среду избранный президент и его гости демонстрировали взаимное радушие. "Я здесь для того, чтобы помочь вам, ребята, достичь успеха в ваших делах", - сказал он собравшимся.

"Мы хотим, чтобы вы продолжали совершать свои невероятные инновации. Во всем мире больше нет таких, как вы, - продолжил Дональд Трамп. - Вы можете звонить моим людям, можете звонить лично мне, у нас тут нет никакой формальной цепочки командования".

Трамп также напомнил участникам беседы, что его избрание уже пошло на пользу технофирмам, чья стоимость на бирже резко пошла вверх с его победой. "Каждый в этой комнате должен симпатизировать мне хотя бы немножко", - пошутил он.

Трамп предложил сделать подобные встречи с главами передовых компаний регулярными и собираться раз в квартал для обсуждения деловых вопросов.

По итогам встречи Джефф Безос, также владеющий газетой Washington Post, не раз становившейся объектом критики Трампа за ее освещение предвыборной кампании, распространил заявление, в котором назвал встречу чрезвычайно продуктивной.

"Я разделяю точку зрения, что правительство должно сделать инновации одним из своих основных столпов, что позволит создать огромное количество рабочих мест по всей стране и во всех секторах - не только в сфере технологий, но также в сельском хозяйстве, инфраструктуре, промышленности, повсюду", - заявил предприниматель.

В начале этого года более 140 руководителей технофирм в Кремниевой долине подписали открытое письмо, где выступили категорически против кандидатуры Трампа на пост президента США, заявляя, что его избрание стало бы катастрофой для инновационных процессов.

Журналистам было позволено наблюдать лишь первые несколько минут встречи, основная ее часть проходила за закрытыми дверями.

После общей беседы избранный президент пообщался по отдельности с Тимом Куком и Илоном Маском. Содержание бесед не разглашается.