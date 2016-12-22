Китай продолжает доставку и установку систем вооружений на рукотворных островах в Южно-Китайском море, говорится в распространенном докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

Как сообщает Би-Би-си, речь идет о районе архипелага Спратли, территориальные претензии на который выдвигают не только Китай, но и многие другие страны, омываемые Южно-Китайским морем - Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней.

На спутниковых снимках, размещенных на сайте Инициативы по обеспечению прозрачности азиатских морских путей при CSIS, видны сооружения, напоминающие пусковые установки ракет.

По мнению экспертов, некоторые из этих объектов могут представлять собой зенитно-артиллерийские комплексы. По их мнению, это свидетельствует о том, что "Пекин серьезно настроен оборонять свои искусственные острова в случае вооруженного конфликта в Южно-Китайском море".

Глава КНР Си Цзиньпин в ходе визита в США в сентябре прошлого года утверждал, что Китай не хочет милитаризации архипелага Спратли. Вместе с тем Пекин настаивает на том, что эти территории принадлежат ему и поэтому он имеет право думать об их обороне.

В июле этого года международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, постановил, что Китай не имеет исторических прав на спорные территории в Южно-Китайском море.

Пекин назвал решение суда необоснованным и заявил, что не считает себя обязанным его соблюдать.

