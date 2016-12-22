Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка, считает пока не ясным вопрос о том, как планы формируемой республиканской администрации Дональда Трампа в США могут отразиться на американской экономике. Глава ФРС Джанет Йеллен сообщила об этом на пресс-конференции по итогам очередного заседания руководящего Комитета ФРС по открытому рынку.

"Облако неопределенности"

Йеллен подтвердила, что данная тема обсуждалась на заседании комитета. По ее словам, все участники дискуссии согласились с тем, что пока сохраняется "существенная неопределенность относительно того, как может измениться экономическая политика". "В настоящее время мы работаем под сенью облака неопределенности", - сказала Йеллен.

На ее взгляд, изменения на рынках, включая рост котировок акций, повышение долгосрочных учетных ставок и укрепление доллара свидетельствуют о том, что "рынки ожидают экспансионистской денежно-кредитной политики, при которой уровень учетных ставок в США по сравнению с остальным миром повысился бы".

"Но и на рынках есть неопределенность", - сказала глава ФРС, выразив уверенность, что ситуация на рынках будет меняться по мере развития событий.

Сохранять стабильность

По мнению Йеллен, изменения в сфере финансового регулирования в США, произведенные со времени последнего финансово-экономического кризиса, следует сохранять. Она выразила готовность "настоятельно рекомендовать", чтобы "этот прогресс не поворачивался вспять". По убеждению главы ФРС, ужесточение требований к крупнейшим банкам и другим системно важным финансовым институтам способствовало укреплению финансовой стабильности. Смягчать регулирование, на ее взгляд, допустимо в отношении небольших локальных компаний.

Личные перспективы

Йеллен подтвердила, что сотрудники аппарата ФРС "вступали в контакт" с переходной командой Трампа. Она заверила, что, как и вообще все государственные институты в США, центробанк настроен на "гладкую передачу власти" в стране. Но, по ее словам, личных контактов со штабом избранного президента у нее не было и она "их и не ожидает". Йеллен подчеркнула, что "высоко ценит независимость" своей организации.

На вопрос о перспективах ее переназначения на нынешний пост глава ФРС ответила, что "намерена доработать нынешний четырехлетний срок", на который ее назначил Конгресс США, и который не совпадает с президентским, причем намеренно. В случае, если Йеллен не переизберут на новый срок, как один из вариантов ей придется рассматривать работу в Комитете по открытому рынку в качестве рядового члена. "Но это решение не сегодняшнего дня", - заявила она.