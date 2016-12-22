Избранный президент США Дональд Трамп вынужден отстаивать свой выбор главы нефтяной компании Рекса Тиллеросна на должность госсекретаря в условиях недовольства ряда американских политиков отношениями кандидата с Россией, пишет в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Д.Трамп, объявивший во вторник о своем решении выдвинуть Р.Тиллерсона, выступая в штате Висконсин, назвал президента ExxonMobil "великим дипломатом" и "одним из величайших и опытных мировых бизнес-лидеров нашего времени".

Р.Тиллерсон, по словам Д.Трампа, "обладает интуицией и талантом, необходимыми для того, чтобы изменить проводившуюся годами внешнюю политику просчетов и неудач".

"Нам нужно новое направление. Вместо безрассудных скачков от одной интервенции к другой моя администрация выстроит долгосрочную стратегию стабильности, процветания, мира и перестройки нашей страны", - сказал Д.Трамп.

Последнее развитие ситуации в сирийском Алеппо, считают наблюдатели, станет своеобразной проверкой внешнеполитических взглядов Д.Трампа. Однако он пока никак не отреагировал на то, что там происходит.

