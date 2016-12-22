Президент Ирана Хасан Рухани поручил ученым страны начать работу над разработкой судов с ядерной силовой установкой в ответ на ожидаемые новые санкции со стороны США.

Ранее американские сенаторы проголосовали за возобновление санкционного режима не только в связи с иранской ядерной программой, но также в связи с испытаниями ракет и ситуацией с обеспечением прав человека в стране.

Выступая в эфире иранского телевидения, Х.Рухани подверг критике эти шаги, назвав их нарушением прошлогоднего ядерного договора. По его словам, он распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана начала работу над "производством топлива и ядерных силовых установок для морских судов".

Ранее госсекретарь США Джон Керри заявлял, что ядерное соглашение, заключенное между Ираном и мировыми державами, сделало мир безопаснее.

