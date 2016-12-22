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Навигационная система Galileo заработает в четверг - Еврокомиссия
14:58 13.12.2016 |
Европейская спутниковая система навигации Galileo начнет функционировать в четверг, сообщили в Европейской комиссии.
"Впервые пользователи во всем мире смогут ориентироваться при помощи спутников Galileo", - сказала во вторник представитель Европейской комиссии Лусиа Коде.
В сообщении отмечается, что поначалу нечеткий сигнал будет усиливаться при помощи спутников американской системы GPS, а затем будет становиться все сильнее по мере того, как орбитальные летательные аппараты будут добавляться к уже выведенным на орбиту 18 спутникам Galileo.
Планируется, что к 2020 году на орбиту должны быть выведены 30 спутников Galileo. Разработчики Galileo заявляют, что их система будет более точной, чем GPS, и обеспечит европейцам независимость от американской GPS, российской ГЛОНАСС и перспективной китайской Compass. Ввод системы в эксплуатацию изначально планировался на 2008 год.
Первоначальный пакет услуг, которым можно будет пользоваться по всему миру, будет доступен только на смартфонах, которые уже оснащены чипами, совместимыми с Galileo. По словам официального представителя Европейской комиссии Мирны Талко, несколько гигантов в области предоставления услуг сотовой связи уже ведут работы над созданием подобных чипов.
В то же время некоторым устройствам потребуется только провести обновление программного обеспечения для того, чтобы приступить к их использованию.
Galileo - совместный проект спутниковой системы навигации Европейского союза и Европейского космического агентства, является частью транспортного проекта Трансевропейские сети (англ. Trans-European Networks). Система предназначена для решения геодезических и навигационных задач. В последнее время всё больше производителей GNSS-оборудования интегрируют в свои спутниковые приемники и антенны возможность принимать и обрабатывать сигналы со спутников Galileo, этому способствует достигнутая договорённость о совместимости и взаимодополнении с системой NAVSTAR GPS третьего поколения. Финансирование проекта будет осуществляться, в том числе, за счёт продажи лицензий производителям приёмников.
Помимо стран Европейского Союза в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея, Украина. Кроме того, ведутся переговоры с представителями Аргентины, Австралии, Бразилии, Чили, Индии, Малайзии. Согласно первоначальным планам, Galileo должен был войти в строй в 2014-2016 годах после вывода всех 30 запланированных спутников (27 операционных и 3 резервных). Компания Arianespace заключила договор на 10 ракет-носителей "Союз" для запуска спутников, начиная с 2010 года. Космический сегмент будет обслуживаться наземной инфраструктурой, включающей в себя три центра управления и глобальную сеть передающих и принимающих станций.
В отличие от американской GPS и российской ГЛОНАСС, Galileo не контролируется национальными военными ведомствами, однако в 2008 году парламент ЕС принял резолюцию "Значение космоса для безопасности Европы", согласно которой допускается использование спутниковых сигналов для военных операций, проводимых в рамках европейской политики безопасности. Разработку системы осуществляет Европейское космическое агентство. Общие затраты оцениваются примерно в 10 млрд евро.
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