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Топливно-энергетический комплекс
Меркель и Олланд выступили за продление санкций против России
14:52 13.12.2016 |
Санкции, введенные против России из-за кризиса на востоке Украины, необходимо продлить из-за отсутствия прогресса в деле реализации минских соглашений об урегулировании в этом регионе. Об этом заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) по окончании переговоров с президентом Франции Франсуа Олландом в Берлине во вторник, 13 декабря.
"Санкции против России будет необходимо продлить опять, хотя нам хотелось бы видеть более серьезный прогресс в деле выполнения минских соглашений", - подчеркнула Меркель. В свою очередь Олланд заявил, что поддерживает идею продления санкций против России из-за конфликта на востоке Украины.
Кроме того, французский президент возложил на Москву ответственность за происходящее в Сирии, в частности за то, что мирные жители осажденного города Алеппо по-прежнему лишены возможности получать гуманитарную помощь. Без России не было бы сирийского режима, такова нынешняя реальность в Сирии, заключил Олланд. Он призвал как можно скорее помочь жителям Алеппо.
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