Стабилизация экономики Китая продолжилась в ноябре, обеспечивая политикам больше возможностей, чтобы переключить внимание от стимулов к сдерживанию финансовых рисков, пишет Bloomberg.

Объем промышленного производства увеличился на 6,2% в годовом выражении после роста на 6,1% в октябре. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали сохранения октябрьских темпов роста.

Относительно предыдущего месяца промпроизводство выросло в ноябре на 0,51% после роста на 0,50% в октябре.

Розничные продажи в прошлом месяце выросли на 10,8% в годовом выражении, это самый большой прирост с декабря. В октябре розничные продажи выросли на 10%. Ноябрьское значение показателя оказалось выше прогноза: аналитики ожидали роста на 10,3%.

Инвестиции в основной капитал в январе-ноябре выросли на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналогичные темпы роста были зафиксированы в январе-октябре. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков.

Вторая по величине экономика в мире остается устойчивой в последнем квартале года. Внимание смещается в сторону сдерживания избыточного корпоративного заимствования, производственных мощностей и резкого роста цен на недвижимость.