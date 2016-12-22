Оксана Антоненко

С начала года объем вкладов в латвийских банках нерезидентов, среди которых, как считается, значительную долю составляют российские физические и юридические лица, сократился на 20%, говорят в Ассоциации коммерческих банков страны.

Отказ банков от сотрудничества с рядом иностранцев - результат государственной политики по борьбе с отмыванием денег. Согласно отчету американских экспертов, ни один банк в сегменте обслуживания нерезидентов, нельзя назвать безупречным. Латвия обещает исправиться.

"Это процесс самоочищения, и его совершенно точно нельзя объяснить только проблемами российской экономики", - сказала в интервью Русской службе Би-би-си представительница Ассоциации коммерческих банков Байба Мелнаце.

Самоочищение можно объяснить тем, что банки сами спешат избавиться от некоторых иностранных клиентов: иногда это касается всех тех, кто не может объяснить происхождение собственного капитала, иногда - всех, кто зарегистрирован в определенных странах или регионах.

Низкий уровень налогообложения

Крупнейший банк Латвии Swedbank решил добровольно попрощаться со всеми представителями стран с "низким уровнем налогообложения". Под удар попали и россияне.

"Swedbank принял решение полностью прекратить оказание финансовых услуг клиентам-нерезидентам, создающим для банка повышенный риск в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств. Это ограниченная группа юридических лиц", - говорит представительница Swedbank Кристине Якубовска. А потом добавляет: клиентов таких немного, так что ни о каких массовых акциях речи не идет.

Доля клиентов-нерезидентов в Swedbank составляла меньше 1%, поэтому большого влияния на финансовые показатели это решение не окажет. А вот второй по величине банк Латвии - ABLV Bank - входит в группу кредитных учреждений, которые Комиссия рынка финансов и капитала (надзорный орган) относит к числу "нерезидентских" банков. Тут объем вкладов нерезидентов всегда был значительным, однако за последний год он сократился почти на пятую часть - также по инициативе самого банка.

"Ввиду изменившейся позиции в отношении допустимого уровня риска, наш банк уже отказался от части клиентов, обслуживание которых могло быть связано с несоразмерным риском, и продолжает тщательно следить за соответствием своей клиентской базы", - говорит Русской службе Би-би-си представитель банка Илмарс Ярганс.

О такой же позиции заявили и в некоторых других банках: если клиент не может доказать чистоту капитала, с ним прощаются.

Ради доллара

Позиция в отношении уровня риска изменилась под давлением международных партнеров. Во-первых, Латвия в июне подписала договор о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Еще на подготовительном этапе власти объявили об усиленной борьбе с отмыванием денег, переписали ряд законов, сменили главу надзорного органа, оштрафовали несколько крупных банков, лишив один из них лицензии.

Однако этого оказалось мало. Недовольство непрозрачностью местных кредитных учреждений высказывали не только эксперты ОЭСР, но и представители американской финансовой индустрии. А это чревато потерей возможности проведения долларовых транзакций, что разом могло бы похоронить половину финансового сектора страны.

Единственный банк, который пока еще предоставляет возможность работать с долларами, - Deutsche Bank - уже прервал отношения с некоторыми латвийским банками "нерезидентского" сектора.

Желая доказать свою чистоту, латвийские банки, работающие с нерезидентами, согласились на проведение американского аудита. На днях Комиссия рынка финансов и капитала обнародовала результаты: среди 12 проверенных банков нет ни одного беспроблемного учреждения.

Многие в Латвии отнеслись к этим результатам со скепсисом. К примеру, Инесис Фейферис, ранее возглавлявший ряд местных кредитных учреждений, заявил Русской службе Би-би-си, что "это попытка переделить рынок, чтобы деньги наших восточных партнеров шли не через нас, а через другие страны - например, США".

Новый этап самоочищения

Основных претензий две: структура акционеров некоторых кредитных учреждений мешает проведению аудита, а сам аудит не всегда проводится качественно. По словам представительницы КРФК Агнесе Лиците, у аудиторов не всегда есть возможность получить полную информацию и наложить санкции.

Представители рынка, в свою очередь, не скрывают: акционеры некоторых банков действительно работают на уровне правления, а внутренний аудит, вместо того, чтобы контролировать такое правление, "смотрит ему в рот" - возникает конфликт интересов.

"На деле это может означать - не лезь, куда не надо. Если, например, я акционер и хочу, чтобы через мой банк проводились расчеты, то я рекомендую относиться внимательно и осторожно к определенным клиентам", - говорит Русской службе Би-би-си Инесис Фейферис.

Все эти проблемы банки обещают ликвидировать к концу 2017 года - так обещают и сами банки, и надзорный орган. Это, в свою очередь, обернется еще более тщательным контролем за происхождением вкладов.

"Банки могут задавать клиентам дополнительные вопросы о хозяйственной деятельности, сделках и реальных бенефициарах. Если деньги "чистые", клиентам не о чем беспокоиться", - говорит Русской службе Би-би-си Агнесе Лиците.

По словам Инесиса Фейфериса, часть счетов будет закрыта. "Большое количество клиентов будет вынуждено предоставлять требуемую информацию, это усложнит людям жизнь. Ряд банков будут терять бизнес, потребуются продажи и объединения", - говорит он.

Условная потеря

А по словам Гирта Рунгайниса, также работавшего в руководстве ряда кредитных учреждений, некоторые транзакции через Латвию проходить больше не смогут и весь этот бизнес переместится на восток. Возможные направления - Украина или Китай.

В министерстве финансов Латвии считают вклад "нерезидентской" отрасли небольшим для латвийского народного хозяйства - об этом говорится в Плане развития финансового сектора. Еще там сказано о стремлении Латвии работать над улучшением репутации.

А это, по оценкам некоторых экспертов, может привезти к проблемам для одного из весьма ценных секторов народного хозяйства. Дело в том, что по пропорции вкладов нерезидентов Латвия занимает первое место в ЕС, обгоняя даже Кипр.

"Если минфин хочет сказать, что этот сектор не нужный, то же самое придется сказать и про другие секторы народного хозяйства. Прямой эффект сектора "нерезидентских" банков на экономику - 1,27%, непрямой (с учетом мультипликатора) - 2,45%. Для сравнения: все сельское хозяйство дает 1,23% от ВВП. Банки, обслуживающие нерезидентов, за год заплатили 662 миллиона евро налогами, все сельское хозяйство - 65 миллионов евро", - заметил в интервью Русской службе Би-би-си экс-министр экономики Вячеслав Домбровский.