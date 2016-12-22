За благорасположение французских избирателей на предстоящих 23 апреля 2017 года президентских выборах будут бороться несколько десятков кандидатов.

Если никто из них не получит абсолютного большинства, то спустя две недели между двумя фаворитами будет объявлен второй тур, отмечает Би-Би-си.



Правоцентристская Республиканская партия назвала в качестве своего кандидата Франсуа Фийона, которому опросы общественного мненияотдают предпочтение по сравнению с лидером ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен.

Мануэль Вальс официально выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских праймериз Социалистической партии, которые состоятся в январе, когда определятся и другие кандидаты от левоцентристов.

Согласно опросам, другими потенциально имеющими шанс на успех кандидатами могут быть центристы Эммануэль Маркон и Франсуа Байру (хотя он еще только намеревается официально выдвинуть свою кандидатуру), а также представитель радикального левого фланга Жан-Люк Мелашон.

Крайне непопулярный у населения президент Франции Франсуа Олланд не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

Все кандидатуры должны быть одобрены Конституционным советом, однако фаворитов можно определить уже сейчас.

Франсуа Фийон, Республиканская партия

Когда 62-летний Франсуа Фийон был премьер-министром в 2007-2012-х годах, его практически полностью затмевал его босс, президент Николя Саркози.

Фийон на этот раз отыгрался на Саркози, с блеском выиграв праймериз после трех теледебатов, во время которых он показал себя спокойным, серьезным политическим деятелем. Тот факт, что о нем мало что известно по сравнению с его увязшими в скандалах соперниками Саркози и Аленом Жюппе, сыграл ему на руку.

Фийона нельзя назвать харизматичным, однако, возможно, он - то, что нужно, поскольку французские консерваторы сдвинулись вправо и хотят кого-то более приверженного неолиберализму и жесткого в отношении партийной линии, полагает профессор Филипп Марлер, преподаватель французской политики в лондонском Университетском колледже.

Радикальные планы Фийона по затягиванию поясов включают сокращение полумиллиона рабочих мест в госсекторе, отмену 35-часовой рабочей недели и налога на роскошь, из-за чего его стали сравнивать с бывшим британским премьер-министром Маргарет Тэтчер.

Он хочет лишать гражданства джихадистов, возвращающихся во Францию после войны в Ираке или Сирии, а также потребовать от получающих госдотации родителей нести ответственность за поведение своих детей - например, за прогулы или пренебрежительное отношение к ценностям Французской республики.

Во внешней политике Фийон хочет улучшить отношения с Россией и выступает за отмену санкций. Французская пресса уже называет его путинофилом, а иногда и просто "другом Путина". Фийон также хочет помочь президенту Сирии Башару Асаду разбить террористическую группировку "Исламское государство".

Фийон изучал в университете юриспруденцию. Он женат на валлийке Пенелопе Кларк. Их свадьба состоялась в 1980 году в местечке Ллановер в Южном Уэльсе. У них пятеро детей, они проживают в особняке XII века под Ле-Маном на западе Франции.

Мануэль Вальс, Социалистическая партия

Вальс, выдвинувший свою кандидатуру на январских праймериз от левоцентристов, поцизионирует себя как жесткого модернизатора и именно с этих позиций он хочет бросить вызов Фийону и Ле Пен.

Среди левых во Франции царят разброд и шатание, и Вальс сейчас лишь чуть менее непопопулярен, чем его бывший босс Франсуа Олланд. Данные опросов указывают, что ему вряд ли удастся удержать социалистов в Елисейском дворце.

Вальс, ушедший со своего премьерского поста после объявления о выдвижении кандидатуры на президентских выборах, стал инициатором весьма неоднозначных экономических реформ. Его идея смягчить трудовое законодательство привело к затяжным, порой насильственным протестам, а его неудавшаяся попытка отобрать французское гражданство у имеющих двойное гражданство террористов, разозлила очень многих в его партии.

С одной стороны, после нападения на Францию исламистов в январе 2015 года, Вальс выступил в качестве объединяющей силы, но с другой, его стали корить за неспособность предотвратить последовавшие нападения и освистали после теракта в июле 2016 года в Ницце.

Выдвигая свою кандидатуру, Вальс сказал, что хочет видеть "независимую Францию, непреклонную в своих ценностях", и добавил, что его стране "придется отстаивать свои интересы перед такими людьми, как Дональд Трамп в США, а также Син Цзиньпинь в Китае, Владимир Путин в России и Реджеп Тайип Эрдоган в Турции".

Мануэль Вальс родился в Барселоне в 1962 году, его отец - испанец, мать - наполовину швейцарка, наполовину итальянка. Во Франции Вальс живет с подросткого возраста и начал свою политическую карьеру в парламенте в качестве младшего научного сотрудника.

В 2001 году он был избран мэром города Эври под Парижем и получил пост премьер-министра в марте 2014-го.

У него четверо детей от первого брака. Он женился вторично в 2010 году на концертирующей скрипачке.

Марин Ле Пен, Национальный фронт

С тех пор как в январе 2011 года Марин Ле Пен сменила своего отца на посту лидера Национального фронта, она неустанно пытается несколько облегчить партийный имидж, лишить его заскорузлой ультраправой риторики.

На региональных выборах 2015 года - последний раз, когда партия напрямую тестировала свою популярность в глазах избирателя, - Национальный фронт набрал большинство в первом туре. Однако во втором, после того, как две основные партии заключили альянс, мобилизовав многих избирателей на целенаправленное голосование против партии Ле Пен, Национальный фронт не победил ни в одном из регионов.

Несмотря на поражение, партия все-таки получила сотни мест в местных советах по всей Франции, а Ле Пен воспользовалась этими результатами как стартовой площадкой для своей президентской кампании.

Сейчас опросы отводят ей второе место в президентской гонке.

Национальный фронт еще не опубликовал свой предвыборный манифест, однако предложения 2012 года включали: сокращение легальной иммиграции с 200 тыс человек до 10 тыс в год, выдворение нелегальных иммигрантов, приоритетное устройство на работу и распредление жилья для французских граждан, выход из ЕС и еврозоны, увеличение числа полицейских и сотрудников правоохранительных органов и создание 40 тыс новых тюремных мест.

В октябре 2016 года в интервью Би-би-си Ле Пен четко обозначила свое отношение к России, сказав: "Наша позиция по отношению к России остается неизменной в течение десятков лет. С момента падения Берлинской стены мы всегда говорили, что Россия является европейской страной, с которой нам необходимо иметь хорошие дипломатические, военно-стратегические и торговые отношения".

После неожиданной победы в США Дональда Трампа, также в интервью Би-би-си Марин Ле Пен сказала, что Трамп сделал возможным то, что ранее считалось невозможным и его победа увеличила ее шансы стать президентом Франции.

Она также назвала стиль правления российского президента Владимира Путина разумным протекционизмом, добавив, что тот "защищает интересы своей страны, защищает ее идентичность".

На вопрос об угрозе со стороны России, в особенности после аннексии Крыма в 2014 году и начала российской военной операции в Сирии, Ле Пен ответила, что не видит никаких причин бояться.

"Россия европейская страна, и, если мы хотим создать мощную Европу, было бы лучше, если бы мы вели переговоры с Россией", - пояснила она.

Марин Ле Пен - младшая из трех дочерей Жана-Мари Ле Пена и занимается политикой с раннего возраста. Она получила юридическое образование и в начале карьеры возглавила юридический отдел Национального фронта.

После нескольких лет борьбы и поражений на парламентских выборах во Франции в 2004 году Марин ле Пен была избрана депутатом Европейского парламента и сохраняет за собой этот мандат, представляя Северо-Западный регион Франции.

Приняв в 2011 году бразды партийного правления у своего отца, она не стала проводить параллель с его политическим курсом и осудила его за слова о том, что нацистские газовые камеры были лишь "частью истории". Во время президентской кампании 2012 года она оказалась на третьем месте.

Марин Ле Пен дважды была замужем и имеет троих детей. Она разведена и живет в западном предместье Парижа.

Эммануэль Макрон, движение "Вперед"(En Marche)

Блестящий студент, ставший затем инвестиционным банкиром, Эммануэль Макрон работал экономическим советником у президента Олланда, прежде чем в 2014 году заступить на пост министра экономики.

Он никогда прежде не избирался в качестве депутата и не участвовал в выборах.

В свои 38 лет Макрон является одним из самых молодых кандидатов в президенты. Он снискал себе неоднозначную репутацию, предложив провести ряд реформ, получивших название "закон Макрона", целью которых была либерализация некоторых секторов экономики и, в частности, разрешение на работу в воскресные дни частному бизнесу и магазинам.

Этот закон был принят под нажимом премьер-министра Вальса, несмотря на серьезную оппозицию с левого фланга, однако для бизнес-сообщества Макрон стал глотком свежего воздуха и надеждой на то, что он принесет необходимое оздоровление и экономический рост.

Будучи протеже Франсуа Олланда, Макрон оказался в двусмысленной ситуации, когда в апреле 2016 года основал движение "Вперед", которое он называет "ни правым, ни левым" и которое сейчас насчитывает почти 97 000 человек. В августе он ушел со своего поста, объявив о своем выдвижении в качестве кандидата в президенты.

Объявляя об этом, Макрон описал Францию как страну, находящуюся "в тисках корпоративизма". Он выступает как либерал и защитник интересов бизнеса, поддерживая продление для молодых работников рабочей недели за рамки 35 часов, однако в социальных вопросах он придерживается левых взглядов.

Макрон также выступил за либерализацию некоторых отраслей промышленности и за больший контроль над политической властью.

Макрон женат на своей бывшей учительнице французского Брижжит Тронье, которая на 20 лет его старше и является матерью семерых детей.

Жан-Люк Меланшон, Левая партия

Поскольку левоцентристы потеряли популярность у широкой публики, активист националистического толка Жан-Люк Меланшон увидел возможность проявить себя и вновь выдвинул свою кандидатуру.

В ноябре он получил поддержку французской Коммунистической партии, что дало ему дополнительный организационный ресурс.

Меланшон ратует за изменения на производстве, в торговле и потребительских привычках и озабочен происходящими в мире климатическими изменениями.

"Это потрясающая возможность - несколько ослабить те шоры, которые нас сегодня парализовали", - заявил он.

Бывший сторонник европейского федерализма, ныне Меланшон подвигает Францию выйти из европейских договоров, заявляя, что экономический либерализм Евросоюза истощил возможность демократических перемен.

Он вышел из рядов Социалистической партии в ноябре 2008 года, чтобы образовать Левую партию совместно с Марком Долезом. Примкнув к избирательной кампании "Левого фронта", в 2009 году Меланшон был избран в Европейский парламент и до сих пор остается в его рядах.

В 2012 году Меланшон участвовал в президентской гонке, оказавшись на 4-м месте с 11% голосов.

А также:

Бывший министр экономики, социалист Арно Монтебур и бывший министр образования Бенуа Хамон попытают счастья на праймериз левоцентристов.

Кандидат от Партии зеленых Янник Жаду, лидер и основатель партии "Вставай, Франция!" (Debout La France) Николя Дюпон-Эньян, лидер троцкистской партии "Рабочая борьба" (Lutte Ouvriere) Натали Арто и профсоюзный деятель Филипп Путу - также находятся среди десятков других кандидатов, претендующих на пост президента Франции.