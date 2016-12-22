Работа прогнозистов курса юаня была очень легкой в прошлое десятилетие. За исключением нескольких изолированных дней китайская валюта всегда двигалась в одном направлении в течение многих лет, будь это укрепление к доллару, к которому она была привязана, или с недавнего времени - девальвация.

Темп, с которым юань дорожал и дешевел, также нетрудно было предсказать: центральный банк всегда делал это постепенно.

Именно поэтому Гуан Кингуа из Minsheng Securities был уверен, когда предсказывал в начале ноября, что юань останется выше 6,82 к доллару до конца года. Меньше чем через неделю он понял, что был не прав: юань обвалился до восьмилетнего минимума. Гуан пришлось опубликовать извинение: предсказывать будущий курс юаня, признался он, становится все сложнее.

Большинство аналитиков, инвесторов и компаний не сомневаются, что китайская валюта продолжит снижаться по отношению к доллару и можно лишь гадать о том, как низко и как быстро она упадет. Их неуверенность отражает новую реальность. Правительство, имевшее в течение длительного времени жесткий контроль над юанем, начинает его терять.

Введенный в прошлом году новый механизм образования курса сделал валюту более гибкой, но и более чувствительной к изменениям на глобальных рынках. Укрепление доллара в последнюю пару месяцев означает, что юань, как любая другая валюта в мире, неуклонно слабеет к "американцу", отмечает британский журнал The Economist.

Поэтому совершенно неудивительно, что волны девальвации сменяют периоды укрепления. Во вторник, например, курс юаня вновь вырос к доллару, сразу на 0,43%, хотя в середине ноября курс нацвалюты обновил минимум с 2008 г. Сейчас средний обменный курс юаня к доллару установлен на отметке 6,8575.

Центральный банк хочет, чтобы обесценивание происходило плавно. По сравнению с большинством других валют юань с начала октября чувствует себя неплохо: он остается стабильным к корзине валют, что, по словам центрального банка, является приоритетом.

Однако за медленное ослабление к доллару приходится дорого платить, "сжигая" золотовалютные резервы. Будущее юаня зависит от одного ключевого вопроса: сможет ли Китай контролировать ситуацию на рынке и провести мягкое приземление национальной валюты или "плотину" прорвет, и мягкая девальвация превратиться в обвал?

Инвесторы пока более осторожны в своих ставках против Китая, чем в начале 2016 г., когда некоторые из них наращивали короткие позиции по юаню на зарубежных рынках. Правительство сильно затруднило им жизнь, повысив стоимость заимствования в юанях за рубежом и усилив контроль над движением капитала для поддержки валюты внутри страны. Хедж-фонд известной частной инвестиционной фирмы Carlyle был одним из тех, кто понес значительные убытки.

Но если иностранные инвесторы пока не уверены, в какую сторону будет двигаться юань, настроение в Китае становится все более "медвежьим". Только в этом году валюта обесценилась на 6%, и очень скоро потребуется более 7 юаней для покупки одного доллара, тем самым будет преодолен важный психологический рубеж.

Правительство борется на нескольких фронтах для замедления оттока денежных средств. Власти ужесточили контроль над движением капитала, чтобы ограничить инвестиции на зарубежных финансовых рынках. В ноябре подготовлен законопроект, который усложнит для компаний покупку хозяйственных единиц за границей. Регуляторы считают, что иностранные приобретения часто являются скрытой формой вывода капитала.

Центральный банк также использует свой золотовалютный резерв для поддержки юаня. Согласно официальным данным на эти цели с января ежемесячно тратилось $10 млрд. Хотя Логан Райт из консалтинговой группы Rhodium считает, что на интервенции уходило намного больше твердой валюты.

Между тем, ни один из имеющихся у юаня вариантов нельзя назвать привлекательным. Более стремительное обесценивание может привести к увеличению оттока капитала. Разовая, но глубокая девальвация - также чрезвычайно рискованный шаг, так как может угрожать финансовой стабильности. Более жесткий контроль над движением капитала нанесет вред экономике, закрыв ее от внешнего мира. Единственное, что может дать передышку юаню, так это ослабление доллара. Но это уже вне контроля Поднебесной.