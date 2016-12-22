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Зачем Лукашенко приглашает в Беларусь российский спецназ?
15:41 14.12.2016 |
КГБ по поручению президента Беларуси обсудит в России соглашение об участии спецназа в контртеррористических операциях на территории РБ и РФ. Чем вызвана такая необходимость, выясняла DW.
Президент Беларуси указом №446, опубликованным 6 декабря, уполномочил комитет госбезопасности (КГБ) провести переговоры с российской стороной по проекту соглашения об участии подразделений специального назначения в совместных контртеррористических акциях, проводимых на территории РБ и РФ. Текст соглашения не опубликован.
Указ, который на законном основании позволяет спецназу чужого государства проводить операции на территории Беларуси, вызвал тревогу у белорусской общественности. DW спросила у экспертов, как они оценивают усиление связей спецслужб Беларуси и России и насколько это соответствует белорусскому законодательству.
Нарушение конституции
Юридическую оценку опубликованного указа №446 дал экс-председатель Конституционного суда (КС) Беларуси Михаил Пастухов. Он обратил внимание DW на то, что проект об участии вооруженных формирований другого государства в акциях на белорусской территории уже одобрен на высшем уровне белорусским президентом. Это было сделано в обход других структур власти, без обсуждения с парламентом и обществом, которое имеет право на гласное обсуждение документов такого рода.
"Это нарушает статью 1 Конституции Республики Беларусь, где записано, что законность и правопорядок обеспечивает сама республика", - говорит Пастухов. С точки зрения законности, деятельность российского спецназа в Беларуси допустима только во время совместных учений. "В ином случае это можно рассматривать как посягательство на суверенитет и независимость страны, и президент РБ не должен осуществлять подобных действий", - подчеркнул эксперт.
"Нынешняя ситуация развивается по аналогии с подписанием пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году", - указал юрист. Тогда открытая часть пакта так же была одобрена на высшем уровне, но были и секретные протоколы, которые обсуждались на уровне ведомств - министров МИД.
"Зеленые человечки" в законе
Указ президента №446 разрешает как деятельность спецназа РФ в Беларуси, так и использование белорусских спецназовцев в спецоперациях в России. Однако белорусский журналист, политический обозреватель "Газеты выборчей" (GW) Анджей Почобут считает, что прежде всего этот документ представляет серьезную внутреннюю угрозу для Беларуси.
По мнению Почобута, в контексте событий в Украине и аннексии Крыма это "фактически легализация у нас российских "зеленых человечков". "Это чревато вмешательством во внутренние дела РБ", - заявил журналист в беседе с DW. "Если бы у Януковича в свое время был договор со спецназом России, то по его призыву "зеленые человечки" могли бы запросто оказаться в Киеве на Майдане", - говорит аналитик GW.
И добавляет, что Россия в свою очередь может пригласить Беларусь помочь в какой-нибудь контртеррористической операции, например, в Крым. "Так что вне зависимости от содержания соглашения, текст которого неизвестен, а может и не будет опубликован вообще, этот указ №446 для Беларуси и белорусов несет реальную опасность", - уверен Анджей Почобут.
Хватит ли спецсил у Беларуси
В соответствии с президентским указом, переговоры про проекту соглашения будет проводить КГБ. Этому ведомству разрешено также "вносить в документ изменения, не имеющиеся принципиального значения". В администрации президента РБ, куда DW обратилась с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг обсуждаемого документа, предложили сделать письменный запрос, ответ на который придет в установленные законодательством сроки. Этот ответ DW опубликует сразу после получения. По номеру телефона пресс-службы КГБ на звонки никто не ответил.
Зачем Минску понадобилась помощь спецподразделений России, DW спросила у бывшего командира белорусской бригады специального назначения ГРУ ГШ, полковника запаса Владимира Бородача, живущего теперь в Германии. Он заявил, что у Беларуси достаточно собственных сил для решения таких задач. "Белорусские отряды - это серьезные формирования, которые также сильны, как и российские, и носят одинаковые с ними названия - группа "Альфа" при КГБ, "Вымпел" при МВД и спецназ ГРУ", - считает эксперт.
При этом Бородач указал причину, которая, на его взгляд, лежит в основе проекта соглашения с Россией по указу №446: "И Лукашенко, и Путин боятся, что в условиях разваленных экономик может произойти то, что произошло в Киеве - серьезные массовые протесты против властей". Тогда, по его словам, на выручку Лукашенко прилетит российский спецназ, а белорусы полетят в Москву "душить бунтарей, если это откажутся делать местные силы".
Бывший спецназовец напомнил аналогичную ситуацию, когда во время путча ГКЧП в августе 1991 года бригада спецназа, которой он руководил в Беларуси, ждала приказа лететь в Москву, чтобы очистить территорию от тех, кто защищал Белый дом.
В свою очередь, Анджей Почобут заметил, что Беларусь и Россия подписали много всяких обязательств, которые выполняются далеко не всегда, потому что каждая сторона, когда ей это выгодно, включает свое толкование и нарушает договоренности. "Единственное, что может как-то успокоить в этой ситуации, так это то, что отношения Минска и Москвы давно перешли в стадию отношений двух шулеров - кто кого обманет", - резюмирует журналист.
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