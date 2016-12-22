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Топливно-энергетический комплекс
В Молдавии официально утвержден президент
09:33 14.12.2016 |
КС вынес решение спустя месяц после дня голосования. Опрошенные DW эксперты считают, что пауза была необходима для принятия ряда документов, против которых выступает избранный глава государства.
Конституционный суд Молдавии (КС) во вторник, 13 декабря, официально утвердил Игоря Додона главой государства, пятым президентом республики. Это произошло ровно через месяц после второго тура выборов, по результатам которого Додон, набравший свыше 52 процентов голосов, обошел конкурента, лидера партии PAS (Partidul "Actiunea si solidaritate" - "Действие и солидарность") Майю Санду с ее 48 процентами. Корреспондент DW попробовал разобраться в том, почему это решение КС было отложено на целый месяц и что думают по этому поводу эксперты.
Жалобы не удовлетворены
Члены Конституционного суда заседали 13 декабря целый день, а чтение вердикта заняло у председателя суда Александру Тэнасэ почти час. Причина в том, что судьям пришлось еще разбираться с жалобами граждан, а также лидера PAS Майи Санду на многочисленные нарушения в день выборов.
В частности, шла речь о том, что многие граждане Молдавии, которые живут и работают за границей, не смогли воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать, поскольку на избирательных участках не хватало бюллетеней. Как пояснил Тэнасэ, это относительное, а не абсолютное право, оно выполняется в рамках закона. Граждане внутри страны и за ее пределами находятся, по словам судьи, в разных юридических условиях. КС попросил парламент пересмотреть систему распределения избирательных участков за рубежом. Кроме того, КС отклонил иск Майи Санду "в связи с тем, что она не опротестовала решение ЦИКа" после утверждения Центризбиркомом итогов голосования, а также итоги первого тура выборов.
Во время паузы
Судьи не объяснили, с чем была связана долгая пауза между выборами и утверждением их результатов. Это сделал избранный президент Игорь Додон, выступая на брифинге после оглашения судебного решения. "Это было сделано намеренно, чтобы власти успели провести антинародные реформы, вроде назначения генпрокурора, открытия офиса НАТО, пенсионной реформы", - заявил Додон. По законодательству, принятые парламентом документы должен одобрить действующий глава государства, лишь после этого они вступают в силу. Президент Николай Тимофти еще не сложил своих полномочий, сделать это он сможет лишь после инаугурации Игоря Додона. А эта церемония должна состояться в 45-дневный срок после выборов, то есть не позднее 28 декабря.
Политолог Эрнест Варданян считает, что "пока Додон ждал решения своей судьбы, парламент принял законы, которые Додон вряд ли подписал бы. Например, об офисе НАТО в Кишиневе". 9 декабря депутаты большинством голосов (за исключением оппозиционных социалистов и коммунистов) ратифицировали соглашение об открытии в Кишиневе офиса НАТО, подписанное в Брюсселе 29 ноября премьер-министром Молдавии Павлом Филипом и генсекретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. При этом бывший лидер молдавских социалистов Додон неоднократно заявлял, что он - против проектов сближения с НАТО. "Власть имущие и западники торопятся реализовать эти проекты, потому что понимают, что, когда я вступлю в должность, воспрепятствую этим попыткам", - написал он на своей страничке в соцсетях.
Два пути президента
В беседе с корреспондентом DW Варданян напомнил также, что 9 декабря парламент изменил законодательство, лишив президента полномочий выдвигать и предлагать парламенту на утверждение кандидатуру директора Службы информации и безопасности (СИБ). Теперь заниматься отбором и утверждением кандидатур будут только депутаты. Другая поправка связана со службой Госохраны, которая переходит в подчинение СИБа, а, следовательно, под контроль парламента.
По мнению эксперта, "это обеспечивает полный контроль над всей корреспонденцией президента. Он не сможет рассчитывать на конфиденциальность переписки". Кроме того, президент не сможет требовать ежедневных сводок СИБа о ситуации в стране, то есть "не будет владеть информацией". Как считает Варданян, "у Додона есть единственная возможность изменить ситуацию в стране и парламенте - апеллировать к народу и внешним партнерам и добиваться роспуска парламента и досрочных выборов". Очередные выборы в парламент Молдавии должны состояться осенью 2018 года.
Директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский считает, что Додон не сможет выполнить обещания, в том числе сместить с поста генпрокурора Эдуарда Харунжена, назначенного на эту должность указом президента Николая Тимофти 8 декабря. "За его заявлениями вряд ли последуют серьезные действия", - поделился мнением эксперт в интервью DW. Преимуществом нового президента, говорит Кульминский является то, что "у него есть конкретная программа, он идет на диалог и может по некоторым вопросам, например приднестровскому урегулированию, сотрудничать с парламентом и правительством". С точки зрения молдавского политолога, "у нового президента два пути. Либо он встроится в действующую вертикаль власти, либо останется в оппозиции и будет продвигать реформы там, где это необходимо".
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