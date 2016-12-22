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Топливно-энергетический комплекс
Число довольных жизнью россиян сократилось до 32%
17:14 13.12.2016 |
Россия оказалась в нижней части списка из трех десятков стран с переходной экономикой, чье население удовлетворено своей жизнью, говорится в совместном докладе Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка. Как сообщает Би-Би-си, число довольных жизнью граждан России за шесть лет сократилось до 32%.
Самые счастливые люди, как следует из доклада, живут в Центральной Азии и Центральной Европе.
Исследование "Жизнь в переходный период" проводится уже в третий раз: результаты первых двух были опубликованы в 2006-м и 2010 годах. Респондентов просили оценить по пятибалльной шкале утверждение: "Учитывая все обстоятельства, сейчас я доволен своей жизнью".
Нынешнее исследование - самое масштабное: социологи опросили 51 тыс. домохозяйств в 34 странах, преимущественно - в странах деятельности ЕБРР.
Выяснилось, что за прошедшее с момента первого исследования десятилетие уровень удовлетворенности жизнью у населения этих стран в целом вырос. Наибольший рост продемонстрировали страны Центральной Азии, где свой жизнью довольны примерно 70% опрошенных. Государства Центральной Европы и страны Балтии также улучшили результаты, которые стали сопоставимы с данными по Германии и Италии.
Вопреки общему тренду удовлетворенность жизнью снизилась в России, Белоруссии, Молдавии, Словакии, Словении, Турции и Украине. В России этот показатель сократился с 43% в 2010 году до 32% в 2016 году.
"Лишь 9% российского населения полагает, что экономическая ситуация в 2016 году лучше, чем была в предшествующие четыре года. В 2010 году аналогичный показатель составлял 27%", - говорится в докладе.
Финансовый кризис 2008-2009 годов ухудшил социально-экономическое положение в странах с переходной экономикой, сказано в докладе. Несмотря на это, удовлетворенность жизнью увеличивалась во всех регионах, за исключением России и Турции.
Число респондентов, оценивающих ситуацию в экономике негативно, особенно велико среди групп населения с низкими доходами, а также в старшей возрастной группе - от 60 лет.
Всего 13% населения в России считает, что уровень коррупции в стране снизился за последние четыре года.
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