Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о намерении баллотироваться в президенты России на выборах в 2018 году. Об этом оппозиционер сообщил в письме, которое разослал сторонникам.

По словам Навального, у него "нет сил смотреть на выборы, где кандидаты работают массовкой". "Я хочу, чтобы 2018 год стал столкновением программ и идей, выбором не только человека, но и пути развития страны. У меня есть программа, которая лучше, чем то, что предлагают Путин и Кремль. Я не боюсь называть вещи своими именами, разоблачать не только "систему", но и конкретных людей", - цитирует письмо агентство РБК.

Алексей Навальный признал, что его борьба за пост президента России будет трудной. "Я отдаю себе отчет в том, как сложно будет противостоять действующей власти с ее фальсификациями и пропагандистской машиной. Я очень хорошо понимаю, что даже стать кандидатом мне будет непросто", - написал он.