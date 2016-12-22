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Навальный решил баллотироваться в президенты РФ в 2018 году
13:15 13.12.2016 |
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о намерении баллотироваться в президенты России на выборах в 2018 году. Об этом оппозиционер сообщил в письме, которое разослал сторонникам.
По словам Навального, у него "нет сил смотреть на выборы, где кандидаты работают массовкой". "Я хочу, чтобы 2018 год стал столкновением программ и идей, выбором не только человека, но и пути развития страны. У меня есть программа, которая лучше, чем то, что предлагают Путин и Кремль. Я не боюсь называть вещи своими именами, разоблачать не только "систему", но и конкретных людей", - цитирует письмо агентство РБК.
Алексей Навальный признал, что его борьба за пост президента России будет трудной. "Я отдаю себе отчет в том, как сложно будет противостоять действующей власти с ее фальсификациями и пропагандистской машиной. Я очень хорошо понимаю, что даже стать кандидатом мне будет непросто", - написал он.
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