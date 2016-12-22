Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий белорусским спецподразделениям проводить операции на территории России. Документ был подписан в рамках подготовки соглашения об использовании спецподразделений РФ и Беларуси на территории друг друга при проведении контртеррористических операций.

"Одобрить прилагаемый проект соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об участии подразделений специального назначения в контртеррористических операциях", - говорится документе.

Александр Лукашенко подписал указ 6 декабря, он был опубликован на белорусском портале правовой информации. Текст соглашения, в котором идет речь в документе, на сайте не приводится.

Белорусский президент также уполномочил Комитет госбезопасности вести переговоры по проекту соглашения между Москвой и Минском, вносить в него непринципиальные изменения и подписать "при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".