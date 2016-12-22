По данным Белстата, в 2016 году жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в Беларуси подорожали в среднем на 32,7 процента. На газ - на 24,6 процента, на электричество - на 24,5 процента, на техобслуживание - на 62,5, на водоснабжение - на 53,5 процента.

Предельные цены на эти услуги устанавливаются указами президента - довольно редкая практика в наши дни. Действующие тарифы на ЖКУ были утверждены в марте 2016 года. И после нового года они снова увеличатся. В среднем на 5 долларов в эквиваленте, как утверждают чиновники.

Белорусские власти утверждают, что жилищно-коммунальная система дотируется государством, поэтому оно вправе повышать тарифы. За что и сколько платят белорусы? И какую долю расходов на коммунальные услуги на самом деле компенсирует государство? DW собрала несколько противоречивых фактов о белорусской системе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Каковы на самом деле субсидии государства?

По итогам 2016 года доля возмещения государством расходов населения на жилищно-коммунальные услуги составит около 60 процентов. А точную цифру на следующий год, по действующей инструкции властей, рассчитают в течение трех месяцев 2017-го.

В счетах большинства белорусов сейчас указано, что население возмещает 44,4 процента затрат на коммунальные услуги. Причем эта цифра указана как в счетах, предусматривающих субсидии, так и в тех, что выставлены к оплате по полным тарифам.

Например, минчанка Ирина, только что купившая квартиру и еще не успевшая оформить регистрацию по месту жительства, обнаружила в своем счете сумму в три раза больше, чем за аналогичную соседнюю квартиру.

За какие услуги белорусы уже платят по полному тарифу?

Большинству белорусов непонятно, за что они уже платят полностью. В счетах на оплату услуг, которые выставляют государственные обслуживающие организации - жилищно-эксплуатационные службы (ЖЭС) - это скрыто. Так, услуга "вывоз мусора" вписана в счет в графу "по субсидируемым тарифам", но цифры совпадают с полной стоимостью обслуживания. Это легко проверить, ведь перечень полных тарифов можно найти в разных документах, на разных сайтах. И если сравнить то, что написано в счете, то окажется, что ЖЭС вписала в графу "субсидируемый тариф" то, что люди оплчивают по полному тарифу.

По субсидируемым тарифам в Беларуси платят только за то количество потребленной воды, газа, электричества, которые вписываются в минимальный, рассчитанный на каждого жильца или квартиру стандарт. Например, минимальный тариф за электричество - за 150 квTч в месяц с одной квартиры, за 300 - уже повышенный тариф, свыше 300 квTч - полный.

То же самое с водой, здесь размер оплаты увеличивается в зависимости от числа жильцов в квартире. Большинство расходует больше минимально установленной нормы, а это на сегодня 140 литров в месяц. Получается, что и за часть воды белорусы платят уже полную цену.

Вопросы есть также и к учету газа. Если в квартире есть счетчик, и потребитель не выходит за установленный минимальный норматив, то цена газа порядка 138-140 долларов за тысячу кубов. При этом Беларусь покупает газ у России по 132 доллара за кубометр. Но если счетчика нет, то расчет идет на каждого жильца - 8 кубометров в месяц, хотя известно, что среднее потребление - около 3 кубометров. То есть те, у кого нет счетчиков, платят за газ значительно больше.

Сколько лет платить, чтобы сделали ремонт

Можно ли дождаться капитального ремонта - загадка для многих белорусов, дома которых обслуживают государственные ЖЭС. Их ежемесячные платежи по этой статье, идут в госбюджет. И нигде не указано, сколько лет нужно платить, чтобы ремонт сделали. В итоге в Минске немало домов, построенных в 70-е годы, в которых капремонта не было ни разу. Установленные ранее сроки ремонта отодвигаются. Механизмы добиться ремонта юридически есть, но фактически, как показывает практика, это почти нереально. То есть белорусы регулярно платят за услугу, которую не получают.

Техобслуживание и уборка один раз в год?

Загадочным выглядит начисление платы за "техническое обслуживание", которое невозможно проконтролировать. Как и то, сколько денег уходит реально на подогрев воды и отопление - в большинстве обслуживаемых ЖЭС многоквартирных домов нет соответствующих счетчиков.

Непонятны и начисления за санитарное состояние. ЖЭС редко соблюдает инструкцию. Например, акты уборки подъезда должен подписать представитель жильцов. Но они либо не подписываются вообще. Либо их подписывает сердобольная Марья Ивановна, в ответ на просьбу "подпиши, а то всему ЖЭСу не выплатят зарплату". При этом, согласно графику уборки, который составляет ЖЭС, дважды в неделю предусмотрена сухая уборка мест общего пользования от мусора, и только один раз в год - влажная уборка помещения.

Услуги ЖЭС обходятся дороже

Зачем до сих пор существуют неэффективные ЖЭСы, когда в Беларуси уже есть свой успешный опыт управления ЖКХ? Этим вопросом задается и председатель одного из минских товариществ собственников Юрий.

По его словам, беда в том, что товарищества собственников - сегодня гораздо менее распространенная форма управления жилищным хозяйством, нежели государственные ЖЭС.

Юрий показывает счет, из которого следует, что услуги госорганизаций обходятся дороже при расчете платы за жилье одинаковой площади с одинаковым количеством проживающих.

Кроме того, деньги по статье "капремонт" аккумулируются на счету товарищества. Когда и какой делать ремонт на эти накопления, решает общее собрание. Оно же определяет, сколько платить за уборку и какой она должна быть. Кроме того, в счетах товариществ собственников указан телефон ответственного за чистоту, есть кому предъявить претензии, объясняет председатель товарищества.