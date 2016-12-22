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Что происходит в Узбекистане после смерти Ислама Каримова
09:29 05.12.2016 |
Выборы в Узбекистане проходят досрочно из-за смерти Ислама Каримова, скоропостижно скончавшегося в начале сентября и управлявшего Узбекистаном с 1989 года.
На пост главы республики претендуют четыре кандидата, и бесспорный фаворит - исполняющий обязанности президента Шавкат Мирзиёев. Его выдвинула та же политическая сила, что раньше поддерживала Каримова - центристское Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана, которому принадлежит треть мест в парламенте.
Конкуренцию Мирзиёеву составляют Хатамжон Кетмонов от Народно-демократической партии, Нариман Умаров от социал-демократов и Сарвар Отамуратов от Демпартии. Он участвует в выборах впервые. Кетмонов и Умаров набрали на президентских выборах 2015 года менее 3% голосов. Результат Каримова - 90,3%.
Мирзиёев в эти выходные избавится от букв и.о., уверены эксперты Аркадий Дубнов и Аждар Куртов.
«Двое из трех формальных соперников Мирзиёева - участники прошлой кампании. Но в этот раз они выдвигают в своих программах гораздо более смелые лозунги, чем год назад, смело заявляют о том, что необходимо сделать, что говорит о некой либерализации. В узбекском сегменте соцсетей вообще бушует свобода слова, что сложно было представить еще минувшей весной», - утверждает в разговоре с РБК узбекский журналист Алексей Волосевич.
Изменения в риторике представителей власти, а также перемены во внутренней и внешней политике страны заметили и опрошенные РБК эксперты. Но не все из обещанного осуществится, а часть нововведений уже выхолощена, отмечают они.
Старые знакомые в новых ролях
Мирзиёев, который исполняет обязанности президента с 8 сентября, начал с кадровых перестановок в правительстве и регионах.
При этом он не только оставил портфель вице-премьера и министра финансов Рустаму Азимову, который назывался его основным соперником в борьбе за власть, но и расширил его полномочия, поручив курировать образование и науку. Затем Мирзиёев вернул во власть прежде изгнанных из нее. Вице-премьером по вопросам молодежной политики и культуры стал Абдулла Арипов. Он уже занимал эту должность с 2002 по 2012 год, но пропал из виду, после того как генпрокуратура возбудила против него уголовное дело в связи с делом российской компании МТС, напоминает портал Eurasianet. А Рустам Касымов получил должность министра высшего и среднего образования, которую он занимал в 2004-2008 годах.
Замену региональных кадров Мирзиёев начал с Джизакской области, где родился и губернатором которой был в конце 1990-х годов. Он уволил мэра Джизака и нескольких силовиков. Кадровые перестановки ожидали ряд других областей и Ташкент.
Реверансы в свою сторону получило гражданское общество и бизнес. В октябре была объявлена амнистия по случаю 24-летия Конституции. Из заключения вышел 72-летний Самандар Куканов, которого США и Евросоюз называли политическим заключенным и который провел за решеткой 23 года, напоминает ИА «Фергана».
В октябре Мирзиёев поручил создать при парламенте институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. Также было объявлено о снижении финансового бремени для фермеров, которые экспортируют свой товар за границу - им разрешили продавать государству только 25% валютной выручки вместо прежних 50%, сообщает «Радио Свобода».
Кроме того, и.о. президента обязал руководителей ведомств ежедневно с 8 до 11 утра проводить личный прием граждан и предпринимателей. Стало легче получить разрешение на пребывание в столице, утверждает портал Eurasianet.
Среди других очевидно популистских решений Мирзиёева - отказ от использования роскошной президентской резиденции Ок-Сарой («Белый дворец»). Там будет музей Ислама Каримова.
В ожидании серьезных перемен
Мирзиёева называют членом джизакского клана, но он был близок и к самаркандскому, к которому принадлежал Каримов, говорится в исследовании Международного института политической экспертизы.
Утверждать, что инициированные Мирзиёевым кадровые перемены мотивировались желанием потеснить какой-то клан или продвинуть во власть другой, - преждевременно, говорит Аждар Куртов из Российского института стратегических исследований. Он напоминает, что Мирзиёев долгое время руководил Самаркандской областью, поэтому кардинально менять баланс во власти у него нет причин, тем более в переходный период, говорит эксперт.
Узбекский политолог Андрей Саидов отмечает, что для бюджетников, пенсионеров, сельских жителей с приходом Мирзиёева ничего не изменилось. «Максимум, на что они обратили внимание, - это сиюминутная возможность решить свои мелкие бытовые, личные проблемы через виртуальную приемную Мирзиёева. Кто-то лифт в своей девятиэтажке выпросил починить, кому-то пенсию вовремя принесли, кого-то избавили от притеснений со стороны мелкого начальства», - говорит Саидов.
Виртуальная приемная премьера открылась на правительственном портале 25 сентября. По данным на 1 декабря, в нее поступило более 228 тыс. обращений, 148 тыс. рассмотрено. Открытие приемной действительно выглядит революционной по нынешним временам мерой, в ряде случаев - эффективной, но уже множатся жалобы, что она превращается в место, куда сыплются доносы желающих свести счеты с соседями, коллегами, начальниками, отмечает Дубнов.
При этом для большинства узбеков жизнь не изменилась. Как вывозили их в прежние годы на сбор хлопка до первого снега, так вывозили и в этом году, как задерживали основной массе зарплаты и пенсии, так и задерживают, продолжаются отключения газа и света в регионах, перечисляет Саидов.
На перемены, по его словам, надеется средний класс, образованная молодежь, бизнесмены, творческая интеллигенция. «Они убеждают себя и других, что перемены будут, старательно подмечая малейшие сдвиги к лучшему в любой сфере, трактуя любые частные случаи позитива как общую наступившую тенденцию», - говорит эксперт.
Происходящее в Узбекистане - это еще не оттепель, но ее обещание, говорит Аркадий Дубнов.
К соседям с миром
Мирзиёев уже встречался с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, и речь шла об общем развитии российско-узбекского сотрудничества. Однако пока ничего не говорится о сближении Узбекистана с Евразийским экономическим союзом или о вступлении в ОДКБ.
Пока что самое заметное изменение во внешней политике Ташкента - потепление отношений с ближайшими соседями по региону, Таджикистаном и Киргизией, говорит Дубнов. Отношения с Таджикистаном были «из рук вон плохими» в силу личностных и исторических причин, объясняет эксперт. Ислам Каримов помог Эмомали Рахмону стать президентом Таджикистана и завершить гражданскую войну в стране. Однако позже их отношения испортились.
За три дня до выборов Таджикистан и Узбекистан подписали соглашение о возобновлении авиасообщения, прерванного в 1992 году. Одновременно было объявлено о возможности возобновления железнодорожного сообщения между странами.
О переменах говорит и то, что Ташкент спокойно реагировал на начало строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане, указывает Дубнов, хотя использование водных ресурсов - одна из самых проблемных тем в отношениях двух стран. Впрочем, все может измениться после выборов, продолжает эксперт.
Настоящее отношение станет понятно позже, уверен и Куртов. За всеми этими жестами может и не быть намерения кардинально изменить отношения в регионе, предупреждает он.
В кругу сомнений
Несмотря на прошедшую амнистию, в заключении остается Мухаммад Бекджан, брат живущего в эмиграции лидера оппозиционной партии «Эрк» Мухаммада Солиха. Human Rughts Watch утверждает, что по политическим причинам за решеткой находятся в Узбекистане по-прежнему тысячи человек.
Выезд за границу также сопряжен с трудностями. Как сообщает ИА «Фергана», ташкентская кинодокументалистка и фотограф Умида Ахмедова до сих пор не получила обязательного для всех граждан при выезде разрешения, хотя подала заявление в сентябре, а рассмотреть его по закону должны за 15 дней.
Тем не менее, по словам узбекского журналиста Алексея Волосевича, «дышать в стране, хоть и ненамного, но все-таки стало свободнее; ушла бессмысленная каримовская паранойя, хотя режим, конечно, остался тот же».
Правозащитники отмечают, что в сфере гражданских прав и свобод после смерти Каримова не произошло ощутимых сдвигов. Более того, у них есть опасения, что, когда Мирзиёев будет избран президентом, он быстро перейдет к закручиванию гаек, а то и к репрессиям.
Тяжелое наследство
Деликатная, но важная проблема, которая досталась Мирзиёеву в наследство от первого президента Узбекистана, - судьба Гульнары Каримовой, старшей дочери Ислама Каримова.
До 2013 года она регулярно появлялась на публике, была послом, вела активный светский образ жизни. Последующее исчезновение Каримовой из публичного пространства многие связывают с начавшимся международным расследованием. По версии американских правоохранительных органов, как уже писал РБК, именно она может быть тем загадочным представителем узбекской элиты, которому компании МТС и VimpelСom через подставные фирмы заплатили немалые деньги за доступ на телекоммуникационный рынок страны.
На прошлой неделе появилась информация о смерти Каримовой. Портал «Центр-1» со ссылкой на неназваный источник в Службе национальной безопасности Узбекистана сообщил, что 44-летняя Гульнара была отравлена и скончалась 5 ноября. Однако ее сын Ислам, проживающий в Лондоне, опроверг эту информацию в интервью ВВС. Он утверждает, что его мать жива, но до сих пор остается под домашним арестом, а его сестра Иман Каримова из-под домашнего ареста освобождена, но ей не разрешают выезжать из страны.
Гульнара не присутствовала на похоронах отца; Мирзиёев в своем выступлении в парламенте 8 сентября (и в других тоже) не упомянул ее в числе тех, кому он приносит соболезнования в связи со смертью Ислама Каримова, адресовав их вдове и младшей дочери Лоле.
Однако Мирзиёеву так или иначе придется заниматься этим вопросом, ведь необходимо вести переговоры по поводу судьбы арестованных за границей $850 млн, говорит Аркадий Дубнов.
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