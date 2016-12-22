Обещанного три года ждут. Так успокаивают себя россияне, когда обещания не будут выполнены. Обещанного российским президентом Владимиром Путиным гражданам приходится ждать еще дольше, если они не хотят разочароваться в главе государства и его политике. Ведь Путин годами обещает, что в будущем все станет лучше. И в собственной стране, и с помощью России во всем мире.

Однако на этот раз речь Путина будет другой, объявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в преддверии выступления шефа с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Совсем другой. И она действительно оказалась другой: это была речь без каких-либо обещаний.

Как в советские времена

Однозначный акцент был сделан на внешнеполитических темах: Россия впереди всех, а другие страны позади. Целый час было ощущение, что тебя перенесли в старые советские времена с многочисленными самовосхвалениями и светлым оптимизмом. Россия догнала и перегнала Запад: начиная с рождаемости, которая благодаря "традиционным ценностям" растет как нигде, и увеличения числа учащихся в университетах и заканчивая высокими технологиями, которые Россия экспортирует всему миру.

Ни слова о крупных конфликтах - войне в Сирии и на востоке Украины, в которых Россия принимает активное участие. Благосклонность к Китаю и Индии. Полный надежды тон по отношению к США и избранному президенту Дональду Трампу. Вот и все. И в этом-то вся хитрость: ведь кто ничего не обещает, тот не должен ничего выполнять.

Год назад все звучало совершенно иначе. Сирия? Там Путин хотел "отбросить все споры и расхождения (с Западом. - Ред.), создать один мощный кулак, единый антитеррористический фронт [...] под эгидой Организации Объединённых Наций". Но вместо сильного кулака в сотрудничестве с Западом Россия поднимает свои бомбардировщики в сирийское небо и помогает президенту Башару Асаду укрепить свою власть. Без ООН, зато со "спорами и расхождениями" с Западом. Однако международная коалиция все еще остается иллюзией Кремля.

Демократическое развитие своей страны? Здесь год назад Путин хотел обеспечить "безусловное общественное доверие к результатам выборов, их твердую легитимность". В итоге победу снова и совершенно неожиданно одержала его правящая партия "Единая Россия". А "твердая легитимность" этой победы была достигнута прежде всего за счет самой низкой явки в истории России.

В надежде на забывчивость народа

А что же с экономикой? Если есть проблемы, то они, без всяких сомнений, вызваны не западными санкциями, а ситуацией в стране. Но это верно лишь отчасти. Ведь расхваливаемое импортозамещение продукции, которую прежде ввозили из Европы, более или менее успешно работает только в сельском хозяйстве.

А именно: российские фермеры получили от государства колоссальную помощь для осуществления необходимых инвестиций. Практически во всех остальных отраслях - например, в автомобилестроении - чего-то недостает. В связи с нехваткой комплектующих приходится сокращать производство.

Теперь Путин надеется, что народ забыл его прошлогодние обещания, а в следующем году забудет и о нынешних. Поскольку их, по сути, и не было. Однако в 2018 году в России состоятся президентские выборы, которые Путин, скорее всего, вновь выиграет. По крайней мере тогда ему снова придется давать обещания, которые в этом случае все же придется выполнять.

Юрий Решето, руководитель московского бюро DW