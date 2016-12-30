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Фондовые индексы США незначительно снизились в рамках коррекции
08:26 30.12.2016 |
Основные фондовые индексы США в четверг незначительно снизились в рамках коррекции после бурного роста за последние недели, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,07% - до 19819,78 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,12%, до 5432,09 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,03%, составив 2249,26 пункта.
Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 24 декабря, снизилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели, до 265 тысяч. Аналитики ожидали несколько большего снижения - на 11 тысяч, до 264 тысяч. Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 декабря, выросло на 63 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составило 2,102 миллиона человек.
Дефицит внешней торговли в ноябре составил 65,3 миллиарда долларов, тогда как эксперты ожидали показателя в размере 62 миллиардов долларов.
"Рынки уже показали в этом году уверенный рост, S&P 500 поднялся на 10%. Но участников торгов сейчас слишком мало, чтобы серьезно подвинуть их вверх или вниз до окончания праздников", - приводит агентство MarketWatch слова трейдера в Robert W. Baird Майкла Антонелли (Michael Antonelli).
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