Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в плюсе торги в четверг, однако темпы падения фондового рынка Японии стали максимальными за семь недель.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific по итогам торгов увеличился на 0,2%. Накануне индикатор прервал серию из шести суточных спадов подряд.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,3%, более широкий Topix уменьшился на 1,2%.

Негативным фактором для японского рынка акций стало укрепление курса иены к доллару, продолжающееся вторую сессию. К 13:44 МСК в четверг иена выросла на 0,7%, до 116,43 за $1, в среду японская нацвалюта поднялась на 0,15%.

Укрепление нацвалюты снижает прибыль японских экспортеров. Котировки акций Toyota Motor Corp. понизились на 1,9%, Mazda - на 2,7%, Nissan - на 1,4%.

Акции Toshiba упали в цене на 17% на опасениях, что компании придется списать несколько миллиардов долларов в связи со сделкой по приобретению ее американским подразделением Westinghouse Electric Co. активов компании CB&I Stone & Webster.

Международные рейтинговые агентства S&P и Moody's ранее понизили кредитные рейтинги Toshiba.

Тем временем производитель автокомпонентов Takata Corp. увеличил капитализацию на 16%. По сообщению WSJ, компания близка урегулированию претензий властей США по поводу дефектных подушек безопасности. По данным источников газеты, в рамках соглашения с Минюстом Takata, вероятно, признает себя виновной в правонарушениях, а также выплатит штраф в размере до $1 млрд.

Гонконгский Hang Seng вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - снизился на аналогичную величину.

Рост акций крупных госкомпаний Китая компенсировал падение котировок нефтедобывающих фирм.

Ценные бумаги Citic Heavy Industries подскочили в четверг на максимально допустимые 10%, акции China Gezhouba Group и China Railway Construction Group подорожали на 1,1% и 2,4% соответственно.

Тем временем бумаги China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) подешевели на 2,5%, PetroChina - на 1% на данных Американского института нефти о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей.

Южнокорейский индекс Kospi поднялся в четверг на 0,1%, несмотря на то, что власти страны понизили прогноз роста ВВП на 2017 год до 2,6% с ожидавшихся ранее 3%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,25%.