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Биржи США закрылись в минусе на фоне низкой активности инвесторов
07:34 29.12.2016 |
Основные фондовые индексы США в среду снизились - инвесторы фиксируют прибыль перед Новым годом, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,56% - до 19833,68 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,89%, до 5438,56 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,84%, до 2249,92 пункта.
Объем торгов на этой неделе значительно ниже обычного: многие участники рынка ушли на каникулы, остальные фиксируют прибыль после длительного ралли, начавшегося с президентских выборов в стране.
"Это похоже на фиксацию прибыли после большого движения вперед, что совершенно нормально для рынков", - цитирует агентство Рейтер главу 50 Park Investments Адама Сархана (Adam Sarhan).
Объем незавершенных сделок по продаже жилья в США в ноябре неожиданно снизился на 2,5%, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,5%.
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