Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показывают в среду разнонаправленную динамику на статистике из Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.38 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,29%, до 3105,55 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,13%, до 1977,18 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,11%, до 21591,48 пункта, корейский KOSPI - опускался на 0,70%, до 2027,86 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 1,02%, до 5685 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,10%, до 19421,51 пункта.

Промышленное производство в Японии по предварительной оценке в ноябре выросло на 1,5% в месячном выражении и на 4,6% - в годовом. Опрошенные порталом DailyFX аналитики ожидали увеличения индикатора на 1,7% по сравнению с прошлым месяцем и на 4,7% к индикатору годом ранее.

Кроме того, трейдеры продолжают реагировать на новость о том, что при покупке "дочкой" компании Toshiba - Westinghouse Electric Company - активов CB&I Stone & Webster разница между стоимостью покупки активов и их балансовой стоимостью может быть оценена в несколько миллиардов долларов. Ранее этот индикатор оценивался всего в 87 миллионов долларов.

Toshiba отмечала, что это негативно повлияет на финансовые результаты компании. На этом фоне цена акций Toshiba обвалилась более чем на 20%, до 311,60 иены за бумагу.

В свою очередь, котировки корейский акций снижаются на новостях о задержании специальной прокуратурой страны председателя национального пенсионного фонда (NPS) Мун Кен-пхе (Moon Hyung-pyo). Ведомство уточнило, что в понедельник провело обыск ее квартиры в связи с подозрением в злоупотреблении полномочиями.