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Топливно-энергетический комплекс
Биржи АТР закрылись в основном ростом на сильной статистике из Китая
13:31 27.12.2016 |
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном положительной динамикой на сильной статистике по промпроизводству в Китае, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,25%, до 3114,66 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite вырос на 0,07%, до 1979,73 пункта. Корейский KOSPI поднялся на 0,22%, до 2042,17 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,03%, до 19403,06 пункта.
Биржи Австралии и Гонконга закрыты во вторник из-за празднования католического Рождества. В пятницу австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,28%, до 5627,90 пункта, гонконгский Hang Seng Index - также на 0,28%, до 21574,76 пункта.
Государственное статистическое бюро Китая во вторник сообщило, что прибыль крупных промышленных предприятий страны в ноябре в годовом выражении выросла на 14,5% после роста на 9,8% в октябре. В абсолютном выражении показатель достиг 774,6 миллиарда юаней (111,5 миллиарда долларов). Росту прибыли поспособствовали увеличение объема производства и продаж, развитие производства электронной продукции и специального оборудования, развитие отрасли нефтепереработки.
На торги также повлияло заявление японской Toshiba о том, что при покупке "дочкой" компании - Westinghouse Electric Company - активов CB&I Stone & Webster разница между стоимостью покупки активов и их балансовой стоимостью может быть оценена в несколько миллиардов долларов. Ранее этот индикатор оценивался всего в 87 миллионов долларов. Toshiba отмечает, что это негативно повлияет на финансовые результаты компании. На этом фоне акции компании подешевели по итогам торгов на 11,62%, до 391,60 иены за бумагу.
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