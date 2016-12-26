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Большинство рынков акций АТР упали в понедельник, Шанхай закрылся в плюсе
12:39 26.12.2016 |
Вместе с тем биржи материкового Китая вышли в плюс к концу сессии, пишет Financial Times.
Доллар слабо дорожает в паре с евро, японская иена и южнокорейская вона сдержанно растут.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился, составив 134,37 пункта.
Японский индикатор Nikkei 225 опустился на 0,2%, более широкий индекс Topix - на 0,4%.
Индийский Sensex потерял 0,9%, достиг минимума за месяц и ликвидировал прирост с начала года после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди намекнул на возможность повышения налогов на доходы, полученные на фондовом рынке.
Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,4%, хотя ранее в ходе торгов он падал на 1,3%. Южнокорейский Kospi повысился на 0,1%.
Евро к 13:15 мск 26 декабря стоил $1,0446 по сравнению с $1,0456 на закрытие североамериканского рынка в прошлую пятницу.
По словам информированных источников, председатель КНР Си Цзиньпин допускает ослабление роста китайского ВВП до менее чем 6,5% в год (текущий плановый уровень). Ранее власти Китая намеревались удерживать рост на уровне не ниже 6,5% как минимум до 2020 года.
В трех кварталах текущего года ВВП Китая демонстрировал рост на 6,7% в годовом выражении. Это одни из самых высоких показателей в мире, но для Китая такие темпы являются минимальными за четверть века.
Изменения позиции Пекина привели к ослаблению курсов австралийского и новозеландского долларов до минимума с июня.
Курс доллара к иене опустился со 117,33 до 117,06 иены, евро в паре с японской нацвалютой также дешевеет - до 122,29 иены против 122,69 на конец недели. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в понедельник, что считает необходимым довести инфляцию до целевого уровня в 2% в текущем раунде стимулирующих мер, чтобы Япония уже никогда не сползала в дефляцию.
Котировки акций японского производителя измерительных и аналитических приборов Shimadzu Corp. подскочили на 6% благодаря повышению рейтинга его бумаг аналитиками SMBC Nikko до "выше рынка".
Рыночная стоимость фармкомпании Chugai Pharmaceutical увеличилась на 5,2% на ожиданиях, что новый препарат для лечения гемофилии обеспечит рост выручки.
Бумаги Nintendo подорожали на 4,1% на сообщениях в японской прессе о том, что компания будет выпускать не менее трех игр для смартфонов в год.
Вместе с тем на фоне укрепления иены подешевели акции многих японских экспортеров, в том числе Toyota на 1,4%, Honda на 2,1%, Mazda - на 1,9%.
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