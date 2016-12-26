Основные фондовые индексы США в пятницу закрылись в "зеленой" зоне на фоне данных по рынку недвижимости и по потребительским настроениям в стране, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,07% - до 19933,81 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,28% -до 5462,69 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 на 0,13% - до 2263,79 пункта.

Индекс потребительских настроений (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в декабре, по окончательной оценке, вырос до максимума с января 2004 года в 98,2 пункта с ноябрьских 93,8 пункта. При этом аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 98 пунктов.

Продажи новых домов в стране в ноябре увеличились на 5,2% в месячном выражении - до 592 тысяч. Показатель значительно превзошел прогнозы: аналитики ожидали роста лишь на 2,1% с октябрьских 563 тысяч - до 575 тысяч. По сравнению с ноябрем 2015 года, когда индикатор составлял 508 тысяч, продажи новых домов в США выросли на 16,5%.

Между тем, объем торгов в пятницу был ниже обычного: инвесторы готовятся к Рождеству и Новому году, а в понедельник биржи США будут закрыты.