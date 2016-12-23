Финансовые новости
- |
- 23.12.16
- |
- 08:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Биржи АТР торгуются в минусе на снижении рисковых настроений
07:31 23.12.2016 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в пятницу с негативной динамикой на фоне снижения рисковых настроений у инвесторов в преддверии праздников, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 07.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,61%, до 3120,45 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,69%, до 1979,51 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,53%, до 21521,75 пункта, корейский KOSPI - на 0,06%, до 2034,61 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,28%, до 5627,90 пункта.
Биржи Японии в пятницу закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов четверга японский Nikkei 225 снизился на 0,09%, до 19427,67 пункта.
"Приближается праздник Рождества. Трейдеры хотят уменьшить риск. Им не нужны никакие сюрпризы", - цитирует газета The Wall Street Journal старшего специалиста по инвестициям в BNP Paribas Investment Partners Хуэ Лу (Hue Lu). В следующий понедельник многие азиатские биржи будут закрыты, но площадки Японии, Китая и Южной Кореи продолжат работать. Австралийские биржи будут закрыты в понедельник и вторник.
Кроме того, на азиатские торги повлияла динамика американских бирж, которые закрылись в четверг в минусе на данных внутренней статистики. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 17 декабря, подскочило на 21 тысячу с показателя предыдущей недели, до 275 тысяч. Индикатор оказался максимальным с конца июня этого года. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь на две тысячи - до 256 тысяч.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Перед вводом в ПриватБанк временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн – Гонтарева
Национальный банк Украины в обращении к правительству о национализации ПриватБанка предлагал списать пассивы связанных лиц на 32 млрд грн, однако Фонду гарантирования вкладов физических лиц удалось списать 29,4 млрд грн, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.
|НБУ заставил экс-акционеров Приватбанка взять на баланс финучреждения самолеты МАУ и горнолыжный курорт "Буковель"
|Субсидии не будут пересматривать до конца отопительного сезона, несмотря на повышение "минималки"
|Каковы перспективы дела Охендовского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара к мировым валютам снижается на данных американской статистики
|Биржи АТР торгуются в минусе на снижении рисковых настроений
|Биржи США закрылись в минусе на внутренней статистике
|Валютная распродажа, устроенная экспортерами, вылилась в мощный обвал безналичного курса доллара
|Бизнесмен Коломойский присутствовал на переговорах о Приватбанке в Администрации 16 декабря
|Перед вводом в ПриватБанк временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн – Гонтарева
Национальный банк Украины в обращении к правительству о национализации ПриватБанка предлагал списать пассивы связанных лиц на 32 млрд грн, однако Фонду гарантирования вкладов физических лиц удалось списать 29,4 млрд грн, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.
|НБУ заставил экс-акционеров Приватбанка взять на баланс финучреждения самолеты МАУ и горнолыжный курорт "Буковель"
Это интересно
|Средняя стоимость ввезенного в Украину за 10 мес. легкового авто выросла на 31%
|Apple не будет менять аккумуляторы в наушниках AirPods, потому что их невозможно разобрать и починить
Беспроводные наушники Apple AirPods, спустя череду переносов и с приличным опозданием в сравнении с изначальными сроками, всё-таки появились в продаже до рождественских праздников. И сразу попали в руки специалистов iFixit, которые разобрали новинку купертинцев, оценив её ремонтопригодность.
|Компания Ford запатентовала технологию прорисовки эмблемы на капоте с помощью тепла
|Некоторые запчасти Huawei Mate 9 Porsche Design стоят больше, чем флагманские смартфоны
|Как правительство СССР разрушило доверие к власти
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Tesla ввела плату за простой автомобилей около установок Supercharger