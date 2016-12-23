Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в пятницу с негативной динамикой на фоне снижения рисковых настроений у инвесторов в преддверии праздников, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 07.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,61%, до 3120,45 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,69%, до 1979,51 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,53%, до 21521,75 пункта, корейский KOSPI - на 0,06%, до 2034,61 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,28%, до 5627,90 пункта.

Биржи Японии в пятницу закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов четверга японский Nikkei 225 снизился на 0,09%, до 19427,67 пункта.

"Приближается праздник Рождества. Трейдеры хотят уменьшить риск. Им не нужны никакие сюрпризы", - цитирует газета The Wall Street Journal старшего специалиста по инвестициям в BNP Paribas Investment Partners Хуэ Лу (Hue Lu). В следующий понедельник многие азиатские биржи будут закрыты, но площадки Японии, Китая и Южной Кореи продолжат работать. Австралийские биржи будут закрыты в понедельник и вторник.

Кроме того, на азиатские торги повлияла динамика американских бирж, которые закрылись в четверг в минусе на данных внутренней статистики. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 17 декабря, подскочило на 21 тысячу с показателя предыдущей недели, до 275 тысяч. Индикатор оказался максимальным с конца июня этого года. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь на две тысячи - до 256 тысяч.