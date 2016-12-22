Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно снижением, следуя негативной динамике закрытия торгов в США днем ранее, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,07%, до 3139,56 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite снизился на 0,13%, до 1993,37 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,80%, до 21636,20 пункта, корейский KOSPI - на 0,11%, до 2035,73 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,54%, до 5643,90 пункта, японский Nikkei 225 потерял 0,09%, до 19427,67 пункта.

Биржи США в среду снизились на 0,16-0,25%. Подобная динамика была вызвана коррекцией после того, как индексы Dow Jones и NASDAQ накануне вновь обновили свои рекордные отметки, достигнув 19974,62 пункта и 5483,94 пункта соответственно.

В отсутствие важных событий на рынке АТР и на фоне снижения объема торгов в регионе по мере приближения новогодних праздников негатив американских инвесторов частично передался в четверг азиатским площадкам.

"Никаких важных для движения рынка данных (сегодня - ред.) не вышло, и я думаю, по этой причине рынки сделали короткую передышку", - цитирует агентство Рейтер главу отдела исследований ценных бумаг с фиксированным доходом в U.S. Bank Wealth Management Дженнифер Вейл (Jennifer Vail).