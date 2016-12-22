Основные фондовые индексы США в среду снизились после достижения рекордных уровней накануне, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,16% - до 19941,96 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,23%, до 5471,43 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,25%, до 2265,18 пункта.

Во вторник индексы Dow Jones и NASDAQ вновь обновили свои рекордные отметки, достигнув 19974,62 пункта и 5483,94 пункта соответственно. Индекс Dow Jones уже несколько дней вплотную приближается к психологически важной отметке в 20000 пунктов.

"Люди берут паузу и хотят посмотреть, что произойдет. В первые 100 дней (после инаугурации Трампа) будет интересно посмотреть, какие законы они смогут провести через Конгресс, и что будет отменено", - сказал старший инвестспециалист Cornerstone Financial Partners Крис Закарелли (Chris Zaccarelli) агентству Рейтер.

Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в ноябре выросло на 0,7% по сравнению с пересмотренным показателем октября, до 5,61 миллиона.

Аналитики, напротив, ожидали сокращения показателя на 1,8%, до 5,50 миллиона с первоначального уровня октября в 5,60 миллиона сделок.