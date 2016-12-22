Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно в среду.

Китайский индекс Shanghai Composite подскочил на 1,1%, что является самым мощным ростом за шесть недель. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - также 0,4%, японский Nikkei 255 и южнокорейский KOSPI снизились соответственно на 0,3% и 0,2%.

Котировки акций госкомпаний КНР резко выросли в среду на ожиданиях реформы в секторе, сообщило агентство Bloomberg. Бумаги PetroChina, China Eastern Airlines и China United Network Communications прибавили в цене более 3,5%.

Китайская комиссия по контролю и управлению активами опубликовала на сайте информацию о своем намерении продвигать реформы, которые позволят частным инвесторам покупать активы госкомпаний.

Комиссия, которая контролирует порядка 100 крупнейших госкомпаний КНР, сообщила, что пробные проекты начнутся в сфере гражданской авиации, телекоммуникационном и оборонном секторах.

China Petroleum & Chemical Corp. и PetroChina уже начали продажу трубопроводных активов в рамках государственных мер по реформированию госкомпаний.

Поддержку азиатским рынкам в среду также оказал оптимизм, подтолкнувший вверх американские индексы накануне, пишет MarketWatch. В США рост отмечается в течение шести недель подряд на ожиданиях, что политика избранного президента страны Дональда Трампа будет способствовать усилению экономического роста. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вплотную приблизился к уровню в 20000 пунктов.

Позитивом для азиатских рынков акций также стал отток средств инвесторов из облигаций после убийства российского посла в Турции и гибели людей в Берлине в результате наезда грузовика на посетителей рождественского базара. Доходность десятилетних US Treasuries во вторник поднялась до 2,573%, приблизившись с двухлетнему максимуму.

"Падение цен облигаций подталкивает инвесторов к вложениям в акции, - отмечает аналитик CMC Mark Рик Спунер. - Эксперты ожидают, что корпоративные прибыли улучшатся в 2017 году благодаря бюджетному стимулированию в США, а также ослаблению азиатских и европейских валют относительно доллара".

Подъем цен на нефть в среду поддержал акции энергетических компаний: стоимость бумаг австралийской Oil Search выросла на 1%, BHP Billiton - также на 1%, Sinopec - на 1,3%.

Японский фондовый рынок снизился в среду на фоне низкой активности торгов.

Акции Nissan подорожали на 2,8%, Honda - на 0,7%. Бумаги производителей электроники подешевели: стоимость акций Olympus упала на 4%, NEC - на 3,4%.